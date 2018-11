PARTAGER OCP : YouCode, une plateforme d’intégration des jeunes aux métiers numériques

El Youssoufia, un agréable patelin se trouvant à environ 60 km de Benguérir vers Safi, est connue surtout par l’implantation de l’une des plus anciennes cités phosphatières d’OCP. Depuis quelques temps, elle est très convoitée par les jeunes marocains, grâce à YouCode, une école numérique fruit d’une collaboration entre le Groupe OCP et Simplon.co, entreprise spécialisée dans la formation aux métiers numériques.

Elle dispose d’un réseau de fabriques numériques qui compte plus de 42 écoles dans le monde, dont certaines ont été labellisées par la « Grande Ecole du numérique ». Depuis sa création en 2013, Simplon a formé plus de 2200 étudiants dans le monde. A El Youssoufia, cette Ecole Numérique inclusive de développement informatique au Maroc a accueilli sa première promotion de 112 apprenants, le 15 octobre 2018. L’école est basée sur le modèle pédagogique du « Learning By Doing» et a pour vocation de former des jeunes dans les métiers d’avenir dans le domaine de l’informatique tout en restant à l’écoute du marché. L’accès à YouCode ne nécessite aucun prérequis technique ou de diplôme. Seule condition : les candidats doivent être âgés entre 18 et 35 ans.

Pour accéder à YouCode, tout commence par un processus de présélection en ligne. Les candidats intéressés sont invités à effectuer une série de tests de logique sur le site web youcode.ma. Plus de 3 000 personnes ont présenté leurs candidatures dans le cadre de la première promotion. Suite à une série de tests, 112 apprenants ont été sélectionnés représentant la promotion YouCode qui suivra un cursus de deux années. Il est à noter que 69% de ces candidats sont originaires de la région de Youssoufia et 29% sont des jeunes femmes.

Le cursus de deux années « a pour objectif d’offrir aux jeunes de la région l’opportunité de se professionnaliser dans un secteur d’activité en plein essor. YouCode dispense une formation de 2 ans, qui allie théorie et pratique. La 1ère année est consacrée aux fondamentaux du développement informatique, mais également aux challenges et projets digitaux, ainsi qu’à des master classes et des rencontres avec les entreprises. La 2ème année, pour sa part, reste entièrement dédiée à la spécialisation des apprenants dans des technologies de pointes particulièrement convoitées par le marché du travail dans le domaine du numérique », explique-t-on auprès de l’école. Une équipe pluridisciplinaire veille à la progression des apprenants YouCode. Elle est composée de formateurs référents, d’experts techniques et en médiation pour l’emploi.

A souligner que le projet YouCode a été mené dans le cadre d’Act4Commumity. Lancé en septembre 2017, Act4Community est le dispositif d’action communautaire mis en place par le Groupe OCP. Il offre l’opportunité à chaque collaborateur de réaliser des actions de volontariat en s’engageant dans des projets à vocation citoyenne au profit des communautés. Plus de 30 collaborateurs OCP, de différents métiers, ont contribué bénévolement à la mise en œuvre du projet YouCode.

H.Z.