OCP a publié en ce début de semaine ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2024 : « Le Groupe OCP a réalisé de solides performances financières au premier semestre 2024, marquées par une croissance à deux chiffres de ses principaux indicateurs. Le Groupe a su capitaliser sur l’augmentation de sa capacité de production d’engrais pour répondre à une demande en forte croissance sur plusieurs marchés stratégiques, tout en optimisant l’efficacité de sa production et de ses opérations à travers l’ensemble de la chaîne de valeur. Durant cette période, les conditions de marché ont été caractérisées par une offre limitée et une demande soutenue, entraînant une baisse significative des stocks mondiaux. Dans ce contexte, OCP a su tirer parti de sa flexibilité industrielle et commerciale pour livrer en temps opportun des volumes significatifs de produits spécialisés, tels que le TSP, qui a rebondi de près de 50%, répondant ainsi à la demande accrue dans certaines régions. Ces atouts, combinés à notre position de leader en matière de maîtrise des coûts, renforcent la compétitivité d’OCP et soutiennent des marges parmi les plus élevées du secteur », explique Mostafa Terrab, PDG du Groupe OCP.

Ainsi au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires s’est établi à 43 248 MDH, en hausse par rapport aux 37 561 MDH enregistrés au premier semestre 2023. L’EBITDA s’est élevé à 16 319 MDH, affichant une progression significative par rapport aux 7 673 MDH de l’année précédente, avec une marge d’EBITDA de 38 %, nettement supérieure à celle de 20 % enregistrée en 2023.

Les dépenses d’investissement ont totalisé 19 753 MDH, contre 12 029 MDH sur la même période en 2023. Pour ce qui est des résultats opérationnels et financiers, les prix des engrais phosphatés sont restés stables au premier trimestre 2024, avant de connaître des fluctuations au deuxième trimestre, marquées par une baisse entre mars et mai, suivie d’une reprise à partir de fin mai. Cette remontée s’explique principalement par des contraintes d’offre, notamment des exportations chinoises inférieures aux prévisions, ainsi qu’une demande accrue dans les principales régions importatrices telles que les États-Unis, l’Europe et l’Afrique. En revanche, le Brésil et l’Inde ont adopté une approche plus prudente, retardant leurs achats en raison des incertitudes entourant les prix des cultures.

Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires d’OCP s’est établi à 43 248 MDH, en progression par rapport aux 37 561 MDH enregistrés à la même période l’année précédente. Cette croissance est principalement attribuable à l’augmentation des volumes d’exportation, qui a largement compensé la baisse des prix de vente d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires des engrais phosphatés a augmenté de 15 % en monnaie locale par rapport à la même période de l’année précédente. Cette hausse résulte principalement de l’accroissement des volumes d’exportation, soutenu par une demande mondiale robuste, malgré la baisse des prix des engrais observée d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires de l’acide phosphorique a connu une progression significative, avec une augmentation de 83 % en monnaie locale par rapport à l’année précédente, portée par la hausse des volumes exportés vers des marchés clés. Cette performance a été soutenue par une demande croissante en Inde et une demande solide en Europe. Le chiffre d’affaires de la roche a, quant à lui, diminué de 42 % en monnaie locale d’une année sur l’autre, en raison de la baisse des prix et des volumes de ventes locales.

Par ailleurs, les volumes d’exportation ont considérablement augmenté, notamment vers l’Europe et l’Asie, compensant partiellement la baisse des ventes sur le marché local. La marge brute pour la période s’est élevée à 28 131 MDH, en nette hausse par rapport aux 18 500 MDH enregistrés l’année précédente. Cette amélioration significative résulte principalement de la forte croissance des revenus et de la baisse des coûts des matières premières, notamment pour l’ammoniac et le soufre.

Comme précédemment rapporté, en mai 2024, OCP a procédé à une levée de fonds sur les marchés obligataires internationaux pour un montant total de 2,0 milliards de dollars, composée de deux tranches de maturités de 10 et 30 ans, avec des montants réalisés respectifs de 1,25 milliard USD et 750 millions USD, assorties de coupons de 6,75% et 7,50% respectivement…

