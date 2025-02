L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), OCP Fertilizantes, OCP Nutricrops et l’Entreprise brésilienne de recherche agricole (Embrapa) viennent d’annoncer la signature d’un accord de coopération visant à renforcer la recherche et le développement dans le domaine de l’agriculture durable. Cette collaboration vise à développer des solutions innovantes pour répondre aux défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire et de durabilité environnementale.

L’accord prévoit la mise en œuvre de projets conjoints axés sur le transfert de technologies agricoles avancées, la formation de chercheurs et d’étudiants, ainsi que l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des nutriments et la promotion de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Les partenaires s’engagent également à favoriser l’échange de connaissances et d’expertises entre le Maroc et le Brésil, renforçant ainsi la coopération Sud-Sud.

« Ce partenariat s’inscrit dans notre vision de faire de la science et de l’innovation des leviers de transformation durable des systèmes agricoles. En mobilisant les connaissances et technologies les plus avancées, nous œuvrons à façonner un avenir où l’agriculture devient un moteur de prospérité, de résilience et d’équilibre pour notre planète », a déclaré Hicham El Habti, Président de l’UM6P.

Pour la présidente d’Embrapa, Silvia Massruhá, les scenarii futurs soulignent l’importance d’actions stratégiques visant à garantir une production alimentaire durable, reposant sur des ressources et des technologies pouvant être partagées entre les pays. « Dans cette optique, Embrapa joue un rôle clé, en s’impliquant non seulement dans l’élaboration des politiques publiques nationales, mais aussi sur la scène internationale. Il s’agit d’un enjeu mondial qui impacte à la fois les producteurs sur le terrain et les marchés, tant nationaux qu’étrangers », explique-t-elle.

Les initiatives prévues incluent le développement d’engrais innovants, l’application de techniques d’agriculture numérique, la biofortification des cultures et la promotion de l’économie circulaire dans le secteur agricole. Un programme de bourses sera également établi pour faciliter les échanges académiques et renforcer les capacités des chercheurs et des étudiants des deux pays.

« Chez OCP Fertilizantes, nous restons profondément engagés à placer les besoins des agriculteurs au cœur de toutes nos actions. Nous sommes ravis de nous associer et d’explorer des idées novatrices qui favoriseront la durabilité et la prospérité de l’agriculture, tant dans notre pays qu’à l’échelle mondiale. En alliant notre expertise et nos solutions de pointe au savoir-faire mondialement reconnu d’Embrapa, nous visons à donner aux agriculteurs les moyens d’améliorer à la fois le rendement et la qualité nutritionnelle de leurs cultures, garantissant ainsi un avenir plus résilient et prospère pour les populations et l’environnement », affirme Marcos Antonio Stelzer, CEO d’OCP Fertilizantes.

« Ce Master Research Agreement incarne notre volonté de mettre la science et l’innovation au service d’une agriculture plus durable, résiliente et productive, tout en s’adaptant aux spécificités des sols et des cultures. En combinant recherche et industrie, cette collaboration illustre notre engagement commun à développer des solutions scientifiques sur mesure, répondant aux besoins des agriculteurs et contribuant à une sécurité alimentaire mondiale renforcée » a ajouté Youssef El Bari, CEO d’OCP Nutricrops.

H.Z

