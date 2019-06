PARTAGER OCP – REALITES, c’est parti pour le projet PUMA

La société d’aménagement et de développement de Mazagan (SAEDM S.A), filiale du Groupe OCP et le groupe de développement territorial français Realities, à travers sa filiale « Realities Afrique », viennent de signer un accord de partenariat pour le développement de la première composante résidentielle du projet du pôle urbain de Mazagan (PUMA). La SAEDM et Realities ont ainsi décidé de développer un projet commun en 3 phases, consistant à construire et commercialiser un programme mixte intégrant des logements individuels, collectifs et des commerces sur un terrain de 13 hectares au sein de PUMA, indique un communiqué de l’OCP. Ce premier projet résidentiel de faible densité devrait réserver à ses résidents « un cadre de vie d’exception entre nature et océan avec une offre variée et qualitative », selon le groupe. Lancé en 2013 à travers la création de la SAEDM, le pôle urbain de Mazagan est le fruit de la vision du Groupe OCP et du Ministère de l’Économie et des Finances, qui ont pour ambition commune d’en faire un modèle national de ville durable, éco-conçue et solidaire, capitalisant sur les forces vives de son territoire d’accueil. Ce projet a mobilisé un budget de 5 milliards de dirhams (consacré à l’aménagement), le Pôle Urbain de Mazagan, dont les travaux de la phase 1 débuteront d’ici début 2020, s’étend sur une superficie de 1 300 hectares et devrait accueillir, à l’horizon 2034, environ 134000 habitants.