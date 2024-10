OCP Nutricrops, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Intercéréales-France et Arvalis viennent d’annoncer la signature d’un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération dans le domaine de la recherche agronomique et du développement agricole.

Ce protocole d’accord, cadre de coopération, marque une étape dans la collaboration entre ces quatre institutions, chacune apportant son expertise unique dans les domaines de l’agriculture, de la recherche, du développement technologique et de l’innovation.

L’objectif principal de cet accord est d’étudier et de développer des projets de recherche conjoints axés sur la santé et la fertilité́ des sols, l’agriculture de précision, la gestion de l’eau et l’adaptation aux changements climatiques.

Les projets envisagés dans le cadre de cet accord incluent l’échange d’expertise et de connaissances scientifiques sur les pratiques agricoles durables, ainsi que le développement de solutions adaptées aux sols et aux conditions agroécologiques locales. Les parties s’engagent également à organiser des évènements, des rencontres et des formations pour promouvoir une agriculture productive et bas carbone.

Pour le PDG d’OCP Nutricrops, « cet accord est une opportunité unique de combiner nos forces pour relever les défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire et de durabilité ».

De son côté, M. Hicham El Habti, Président de l’UM6P, a indiqué que « l’innovation et la recherche sont au cœur de notre stratégie de développement. En alliant nos compétences avec celles d’OCP Nutricrops, d’Intercéréales-France et d’Arvalis, nous renforçons notre capacité à développer des solutions durables qui répondent aux défis agricoles de notre époque, tout en favorisant une agriculture responsable et respectueuse de l’environnement ».

Benoît Piétrement, Président d’Intercéréales-France a également souligné l’importance de cette collaboration : « Grâce à ce partenariat, la filière céréalière française va s’appuyer sur l’expertise des différents partenaires, en recherche, innovation, nutrition de plantes, connaissance du climat méditerranéen. Elle sera alors davantage à même d’adapter la culture des céréales aux aléas climatiques. C’est un enjeu majeur pour la pérennité́ de nos filières agricoles et agroalimentaires ».

