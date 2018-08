PARTAGER OCP: La composante ‘‘Green’’ du Pôle Urbain de Mazagan

La Société d’Aménagement et de Développement de Mazagan (SAEDM), filiale du Groupe OCP, lance son projet de pépinière horticole d’élevage mise en place pour accompagner le projet paysager du nouveau Pôle Urbain de Mazagan (PUMA). Cette pépinière vise à alimenter par des plantations adaptées, le plan paysager de PUMA qui consiste en la mise en place de massifs forestiers autochtones, d’arbres d’alignements des voies et d’une série de places, jardins, et parcours piétons jardinés qui formeront la trame verte de la ville. Cette pépinière horticole s’étend sur une superficie de 7 ha et accueillera sur les cinq prochaines années 15.466 grands arbres et palmiers, 29.292 jeunes arbres et 1,2 million d’arbustes et de vivaces.

Le projet intègre par ailleurs la plantation de 182.000 jeunes plants forestiers fournis par le Haut-Commissariat des Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification dans le cadre d’un solide partenariat. Le Pôle Urbain de Mazagan intègre une dimension écologique et environnementale très forte qui se manifeste notamment par une large présence d’espaces verts et de différents types de plantations. Mobilisant un budget de 5 milliards de Dirhams (consacré à l’aménagement), le Pôle Urbain du Mazagan s’étend sur une superficie de 1.300 hectares. Il comprend 200 hectares de voiries principales, 300 hectares d’espaces verts et 600 hectares accueillant les différentes composantes du projet que sont : la zone résidentielle, le pôle académique, l’espace de recherche et d’innovation, les équipements touristiques, culturels et sportifs ainsi que les zones d’activités tertiaires.

Ce pôle urbain est conçu comme un carrefour du savoir et de l’innovation mais également comme un modèle de l’essor économique et de la protection de l’environnement. Il devrait accueillir à l’horizon 2034, environ 134.000 habitants. En vue d’accompagner la stratégie de développement des pôles urbains élaborée par le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville, une société projet a été créée en 2013, la SAEDM. Il s’agit du fruit de la vision du Groupe OCP et du Ministère de l’Économie et des Finances via la Direction des Domaines de l’État. La SAEDM est détenue à hauteur de 51% par le Groupe OCP et 49% par la Direction des Domaines de l’État.