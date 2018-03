PARTAGER OCDE : Une croissance prévue de l’économie mondiale de 3.9% en 2018 et en 2019

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) table sur une croissance de l’économie mondiale de 3.9% en 2018 et en 2019.

Selon ses dernières perspectives économiques intermédiaires, l’organisation a noté que les prévisions font état d’une légère amélioration de l’économie mondiale, et a prévu également le redémarrage de l’investissement privé et des échanges en raison notamment de la solide confiance des entreprises et des ménages, alors que l’inflation devrait repartir lentement.

Dans les Perspectives, l’OCDE indique aussi que les nouvelles réductions d’impôt et les hausses de dépenses prévues aux États-Unis ainsi que la relance budgétaire attendue en Allemagne donneront un coup de pouce à la croissance à court terme, mais elle fait également état de plusieurs risques et vulnérabilités dont certains relèvent du secteur financier tandis que d’autres tiennent à la montée du protectionnisme.

L’expansion économique mondiale s’affermit, sur fond de hausse robuste de l’investissement accompagnée d’un rebond des échanges et d’un redémarrage de l’emploi qui alimentent une reprise généralisée, explique l’organisation.

Le rythme de l’expansion sur la période 2018-19 devrait être plus rapide qu’en 2017, mais des tensions se font jour qui pourraient menacer l’instauration d’une croissance forte et durable à moyen terme, précise l’OCDE.

La même source a en outre invité les pays à insuffler une nouvelle dynamique à leurs efforts de réforme structurelle, en particulier dans les domaines de la fiscalité et des compétences, afin de stimuler l’emploi et de favoriser une croissance inclusive à long terme.

Dans les économies avancées, l’orientation de la politique monétaire devrait soutenir la demande, sans toutefois la stimuler à l’excès, conclut l’Organisation.

LNT avec Map