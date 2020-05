Novartis fait don au Maroc de 120.000 doses d’hydroxychloroquine

par AL |







Le groupe pharmaceutique Novartis a fait don au Maroc de 120.000 doses d’hydroxychloroquine afin de soutenir sa lutte contre la pandémie actuelle et contribuer aux traitements des patients marocains atteints du COVID-19.

Ce don intervient alors que Novartis mobilise ses efforts depuis le début de la pandémie pour venir en aide, à travers des actions citoyennes, aux patients, aux professionnels du secteur et aux autorités de santé publique au Maroc. « Novartis s’est notamment joint à l’association des multinationales pharmaceutiques pour contribuer à un don financier global destiné au fond spécial COVID-19 mis en place sur les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI » affirme le groupe.

Par ailleurs et au niveau international, le groupe mène actuellement aux États-Unis une étude d’ampleur sur l’hydroxychloroquine et a rejoint deux initiatives de recherches majeures : l’accélérateur thérapeutique COVID-19 coordonné par la Fondation Bill & Melinda Gates, Wellcome et Mastercard, ainsi qu’un partenariat de recherche lancé par l’Innovative Medicines Initiative. Selon Novartis, ces deux programmes se traduisent par des collaborations intersectorielles qui réunissent des sociétés pharmaceutiques et des institutions académiques expertes dans des programmes de recherche coordonnés dont l’objectif est d’accélérer la recherche autour des molécules les plus prometteuses.

En parallèle et en réponse à l’appel urgent de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques, Novartis a mis à disposition plusieurs composés considérés comme adaptés aux tests antiviraux in vitro. Le groupe évalue d’autres produits existants afin de vérifier si leur utilisation peut être étendue au-delà de leurs indications actuelles dans le cadre de la pandémie.