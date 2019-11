PARTAGER Nouzha Bouchareb : Le Maroc s’engage à contribuer au plan ONU-Habitat

La ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb, a mis en avant, mardi à Nairobi, l’engagement du Maroc à contribuer à la mise en oeuvre du plan stratégique actuel d’ONU-Habitat (2020-2025) et de tout autre plan visant à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.

« Le Maroc est résolument engagé à contribuer à la mise en oeuvre du plan stratégique actuel d’ONU-Habitat », a assuré la ministre lors d’un entretien avec la Directrice exécutive d’ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, en marge de la réunion du Conseil exécutif d’ONU-Habitat.

La ministre a saisi cette occasion pour appeler la Directrice exécutive d’ONU-Habitat à accélérer les procédures de mise en place du bureau national d’ONU-Habita à Rabat, le Maroc ayant respecté l’ensemble de ses engagements dans ce cadre.

Mme Bouchareb a tenu à rappeler, dans ce cadre, que l’accord siège signé le 11 mai 2016 à Rabat entre le gouvernement marocain et l’Organisation des nations unies, représentée par ONU-Habitat, relatif à l’établissement d’un bureau national d’ONU-Habitat à Rabat, a été approuvé par le conseil de gouvernement, que le Maroc a versé sa contribution financière estimée à 300.000 dollars et finalisé la construction des locaux de cette institution onusienne.

« Nous avons respecté l’ensemble de nos engagements et espérons l’ouverture dans les plus brefs délais du bureau national d’ONU-Habitat à Rabat », a indiqué Mme Bouchareb, en précisant que l’objectif de la mise en place de ce bureau dans la capitale du Maroc est de renforcer davantage la coopération entre les deux parties, de manière à ce que le Royaume puisse bénéficier du soutien de l’ONU pour mettre en oeuvre ses politiques générales d’urbanisme et d’habitat mais aussi pour faire valoir son expérience dans ce domaine.

La ministre a, par ailleurs, mis en avant les axes prioritaires d’appui d’ONU-Habitat concernant le rural, la résilience et l’intégration ainsi que l’adaptation au changement climatique et la préservation du patrimoine architectural.

Pour sa part, Mme Maimunah s’est félicité de l’engagement sans faille du Maroc dans la mise en oeuvre du Nouvel Agenda Urbain et du Plan Stratégique d’ONU-Habitat.

Elle a aussi mis en avant l’exemplarité de la coopération entre ONU-Habitat et le Maroc qui s’est manifestée à travers l’organisation par le Royaume de plusieurs manifestations et conférences internationales, notamment la 22è Conférence Mondiale sur le climat (COP22) en novembre 2016 à Marrakech, ainsi que le 2ème forum ministériel arabe sur l’habitat et le développement urbain en décembre 2017 sur le thème « Mise en oeuvre du Nouvel Agenda Urbain dans la région Arabe ».

L’accord de siège signé, le 11 mai 2016 à Rabat entre le gouvernement marocain et ONU-Habitat, relatif à l’établissement d’un bureau national d’ONU-Habitat à Rabat, représente la structure juridique fondamentale qui encadre l’établissement d’un bureau national de cette institution onusienne dans le Royaume et définit les règles de base applicables aux locaux du bureau, ses fonctionnaires, les experts en mission et les personnes fournissant des services au bureau, rappelle-t-on. Cet entretien s’est déroulé en présence de l’ambassadeur du Maroc au Kenya et représentant permanent du Royaume auprès d’ONU-Habitat et d’ONU-Environnement, El Mokhtar Ghambou.

Mme Bouchareb a conduit la délégation marocaine aux travaux de la réunion du Conseil Exécutif de l’ONU-Habitat qui devra examiner, deux jours durant, plusieurs questions à l’ordre du jour, notamment la situation financière, l’utilisation des ressources, la stratégie de mobilisation des ressources et la restructuration en cours à ONU-Habitat.

La réunion sera aussi invitée à donner des orientations sur la stratégie de mobilisation des ressources, qui vise à doter l’organisation des capacités financières et institutionnelles nécessaires à la réalisation des objectifs inscrits dans son plan stratégique pour 2020-2023.

Le Conseil exécutif sera également informé du processus de restructuration en cours et de sa mise en œuvre.

Le Maroc a été élu membre du Conseil exécutif lors de la première session de l’Assemblée d’ONU-Habitat, tenue du 26 au 31 mai dernier à Nairobi, rappelle-t-on.

LNT avec MAP