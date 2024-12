par SAFAA ELAABBASSI

Psychologue clinicienne, Psychothérapeute

Spécialisée en psychopathologie et psychologie clinique de travail

Professeur Vacataire de Psychologie

Chaque début d’année marque un moment clé pour de nombreuses personnes : celui de faire le point sur ce qui a été accompli, ce qui reste à améliorer et ce qu’il est possible de transformer. Que ce soit sur les plans personnel, professionnel ou académique, la transition vers une nouvelle année est souvent perçue comme une page blanche, offrant une chance de redéfinir ses priorités et d’avancer vers ses aspirations.

Pourtant, cette période est aussi marquée par des défis bien connus. Certains se retrouvent face à une liste d’objectifs qu’ils peinent à définir clairement ou à structurer de manière réaliste. D’autres, même après avoir fixé leurs intentions, se heurtent à des difficultés à maintenir leur motivation sur le long terme. Il y a également ceux qui doutent de la pertinence de leur méthode : est-ce vraiment la meilleure façon d’avancer ? Pourquoi les résolutions échouent-elles souvent, et comment transformer cette dynamique ?

Au cœur de ces interrogations se trouvent des mécanismes psychologiques et neurologiques qui influencent directement notre capacité à fixer, poursuivre et atteindre nos objectifs. Comprendre ces mécanismes, savoir les mobiliser de manière efficace et adopter des stratégies adaptées peuvent transformer cette quête souvent frustrante en une démarche apaisée et productive. Cet article a pour objectif de vous guider pas à pas pour aborder cette nouvelle année avec sérénité, en alignant vos aspirations avec des méthodes concrètes et bienveillantes.

Lorsque nous abordons une nouvelle année avec des objectifs en tête, la motivation joue un rôle central. Elle est cette force intérieure qui nous pousse à entreprendre des actions et à initier des projets. En psychologie, la motivation se divise en deux types principaux : la motivation intrinsèque, qui découle d’un intérêt personnel ou d’un plaisir à accomplir une tâche, et la motivation extrinsèque, alimentée par des récompenses externes, telles qu’un salaire, une promotion ou une reconnaissance sociale.

Cependant, sur le long terme, la motivation seule ne suffit pas. Elle est souvent fluctuante et influencée par des facteurs externes ou émotionnels, tels que les échecs, la fatigue, les imprévus, etc. C’est ici qu’intervient la discipline. Contrairement à la motivation, la discipline est une habitude intentionnelle et constante, venant de la création d’un automatisme mental qui nous pousse quotidiennement à réaliser nos tâches et nos projets. Elle ne dépend pas de l’humeur ou des circonstances, mais repose sur la capacité à persévérer et à accomplir des tâches, même lorsque l’envie ou la gratification immédiate sont absentes. C’est plutôt parce que nous avons passé un accord avec nous-mêmes, une promesse qui incarne notre loyauté envers nos propres décisions et objectifs.

Sur le plan neurologique, la motivation et la discipline s’appuient sur des mécanismes cérébraux distincts mais complémentaires, comme le démontre une méta-analyse récente d’études IRM fonctionnelles (2024). La motivation est liée au système de récompense, qui engage le cortex orbitofrontal médian (OFC), le striatum ventral et les noyaux dopaminergiques du mésencéphale, libérant de la dopamine pour stimuler l’anticipation du plaisir ou de la réussite. En revanche, la discipline mobilise des régions associées à l’effort, telles que l’insula antérieure et le cortex cingulaire antérieur dorsal (ACC), qui interviennent dans l’autocontrôle, la planification et la gestion de la persévérance. Ces observations soulignent que, si la motivation initie l’élan nécessaire pour agir, la discipline joue le rôle clé dans la continuité et la gestion des efforts face aux défis. Ce qui veut dire que l’on doit se focaliser sur la compréhension et le développement des stratégies liées à la discipline et non à la motivation éphémère.

La figure 1 illustre les mécanismes cérébraux liés à la récompense et à l’effort. La partie A montre l’activation de régions comme le cortex orbitofrontal (OFC), le striatum et le mésencéphale, impliquées dans l’anticipation du plaisir et la libération de dopamine, essentielles pour le système de récompense. La partie B met en évidence les régions cérébrales associées à l’effort, notamment l’insula et le cortex cingulaire antérieur dorsal (ACC), qui jouent un rôle central dans l’autocontrôle et la persévérance. Ces observations soulignent la complémentarité entre ces mécanismes dans la motivation et la discipline.

De ce fait, si la motivation initie l’action, elle est naturellement fluctuante et ne peut être maintenue à un niveau constant tout au long d’un projet. Il est donc normal de ressentir des baisses de motivation, et parfois une absence totale de stimulation au cours de la réalisation d’une tâche ou d’un objectif. C’est ici qu’intervient la discipline, qui assure la continuité et permet de progresser malgré les moments de doute ou de fatigue. Cependant, cette discipline ne doit pas être rigide ou stressante. Elle doit être structurée et flexible. Pour cela, commencez par abandonner la perfection : cherchez à produire un travail idéal, mais acceptez qu’il ne puisse jamais être parfait à 100 %. Fixez-vous des standards réalistes sans tomber dans l’autocritique excessive. Ensuite, faites le tri et priorisez vos objectifs : ne vous dispersez pas en essayant de tout accomplir en même temps, car cela risque de vous épuiser et de vous faire abandonner. Intégrez également l’imprévu dans vos plans : définissez des délais réalistes, basés sur ce qui est faisable et non sur ce que vous espérez idéalement. Réévaluez régulièrement vos objectifs pour faire le point sur vos progrès, identifier les erreurs éventuelles et ajuster votre trajectoire si nécessaire. Enfin, apprenez à adopter des stratégies non rigides : soyez prêt à modifier vos méthodes si elles ne fonctionnent plus. N’attachez pas votre réussite à une seule stratégie, car ce qui a marché dans le passé peut être obsolète aujourd’hui. La clé réside dans la capacité à vous adapter et à avancer avec une discipline souple et pragmatique, capable de s’ajuster aux réalités du moment.

La nouvelle année est une opportunité pour repenser vos objectifs et vous engager sur le chemin d’un épanouissement durable. Cependant, réussir ne consiste pas seulement à atteindre des résultats, mais à le faire dans le respect de soi, avec équilibre et sérénité. La discipline, la flexibilité et une approche bienveillante envers vous-même sont des piliers essentiels pour avancer, tout en préservant votre bien-être.

C’est ici que la science peut devenir un allié précieux : il s’agit de créer des objectifs stratégiques bien structurés logiquement et non des objectifs émotionnels, conçus de manière dramatique et rêveuse. Optez plutôt pour des groupes d’objectifs divisés en étapes claires : des objectifs à court, moyen et long terme. Cette méthode permet de mesurer vos progrès sans vous sentir submergé. Cependant, évitez les extrêmes : penser qu’être discipliné signifie être très dur avec soi-même ou croire que la bienveillance implique un relâchement complet de la discipline sont deux idées erronées. Trouvez un équilibre juste milieu entre les deux pour réaliser des progrès constants sans accumuler une fatigue morale excessive, qui finirait par nuire à votre avancée et bloquerait inévitablement vos efforts. Rappelez-vous : être bienveillant envers vous-même est tout aussi important. Ne vous imposez pas de pression inutile. C’est vous qui réalisez vos objectifs, et non l’inverse. Ils ne définissent pas votre valeur, car celle-ci est indépendante de vos réussites ou de vos échecs.

L’essentiel, c’est de préserver une santé mentale solide, car elle est la clé d’une productivité authentique et durable. En avançant avec bienveillance, en acceptant vos erreurs et en vous adaptant aux imprévus, vous transformerez vos ambitions en un processus enrichissant. Que cette année soit pour vous une opportunité de grandir, non seulement à travers ce que vous accomplirez, mais aussi dans la manière avec laquelle vous choisirez de le faire : avec calme, clarté et dans le respect de vous-même.

