Le British Council répond de manière proactive à la demande croissante d’apprentissage de l’anglais au Maroc en inaugurant de nouveaux sites de partenariat pour l’enseignement de l’anglais dans la région de Rabat.

À partir de septembre 2023, des cours d’anglais du British Council seront disponibles à l’Ecole High Tech de Rabat et à ’Ecole Zenith de Temara (pour les jeunes apprenants âgés de 5 à 17 ans) et à l’IMBT (Institut de Management & Business Technology -) d’Agdal (pour les adultes).

Dotées d’infrastructures modernes et d’outils pédagogiques de pointe, ces institutions partenaires sont idéalement positionnées pour soutenir l’approche d’apprentissage communicatif développée par le British Council au Royaume-Uni. Cette approche utilise des ressources spécialement conçues par l’organisation pour son réseau mondial. Les cours destinés aux adultes ont récemment bénéficié d’une mise à jour complète, offrant désormais une flexibilité accrue et la possibilité de choisir des thèmes adaptés aux besoins individuels grâce au programme MyClass. En ce qui concerne les cours pour enfants, ils utilisent les programmes Primary Plus et Secondary Plus, garantissant ainsi des leçons captivantes qui favorisent le développement de la confiance en soi, des compétences non techniques et des compétences de vie, en plus des compétences linguistiques de base telles que la lecture, l’écriture, la compréhension orale et l’expression orale. »

« Andrew Burlton, le Responsable anglais du British Council pour l’Afrique du Nord, souligne que « nous sommes heureux d’avoir pu conclure ces partenariats avec des écoles prestigieuses partageant notre vision et nos valeurs en matière d’enseignement. Cela nous permet d’élargir notre présence afin de répondre à la demande croissante d’un apprentissage de l’anglais efficace, soutenant ainsi les aspirations des individus en quête d’opportunités tant nationales qu’internationales dans le domaine de l’éducation et des carrières. Le Maroc accorde une grande importance à l’anglais, et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de soutenir la vision nationale. »

« Les cours proposés par le British Council sont dispensés par des professionnels et s’appuient sur plus de 80 années d’expérience en tant que leader mondial de l’enseignement de l’anglais, ce qui garantit un apprentissage attractif, efficace et pertinent. Pour les jeunes enfants, l’accent est mis sur l’alphabétisation, le renforcement de la confiance en soi et le développement des compétences en communication. Quant aux cours destinés aux élèves plus âgés, ils intègrent également le développement des compétences académiques, les compétences générales et les aspects techniques liés aux examens. Les cours pour adultes offrent des modèles de fréquentation flexibles, adaptés aux rythmes de vie chargés, et permettent aux participants de créer leur propre programme d’études en sélectionnant parmi un catalogue de thèmes de cours couvrant divers sujets, allant de la préparation au test IELTS aux compétences linguistiques en milieu professionnel. Ils incluent également un suivi régulier des progrès, un centre d’apprentissage numérique ainsi que des retours et conseils de la part d’experts en anglais. »

Cdp

Partagez cet article :