L’élaboration du nouveau statut du corps des enseignants-chercheurs, qui devrait voir le jour dans les semaines à venir, a atteint sa phase finale, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.

En réponse à une question sur la place des compétences marocaines établies à l’étranger, posée par le Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, M. Miraoui a précisé qu’un décret portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs sera élaboré pour permettre à ces compétences de passer des concours et décrocher des postes dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Le ministère travaille également sur l’actualisation et la promotion du Forum international des compétences marocaines à l’étranger (FINCOME), qui aide les universités marocaines à traiter avec les compétences marocaines, a-t-il ajouté.

Après avoir noté que la concurrence internationale sur le marché du capital humain exacerbe les contraintes actuelles, le ministre a affirmé que la mobilisation des compétences marocaines demeure l’un des chantiers prioritaires pour son département conformément aux Hautes Directives Royales appelant à la mobilisation et à l’implication des compétences marocaines dans les différents programmes de développement lancés par Royaume.

Cette vision est en cours d’application, comme en témoigne l’implication de l’ensemble des compétences dans l’élaboration du Plan d’accélération de la transformation de l’écosystème d’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a précisé M. Miraoui, relevant que l’organisation des Assises de la 13ème région en octobre 2022 a été l’occasion pour prendre connaissance des attentes et aspirations de ces compétences et d’identifier les moyens à même de renforcer leur contribution dans l’amélioration de la qualité et l’efficacité du système.

LNT avec MAP

