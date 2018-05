PARTAGER Le nouveau Représentant Résident de la JICA prend ses fonctions au Maroc

A l’occasion du changement de son Représentant Résident, l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) a organisé, le 14 mai 2018 à l’Hôtel The View, une réception, à laquelle ont participé des responsables et partenaires administratifs, les représentants des autorités locales, des missions diplomatiques et des organisations internationales.

Monsieur TOJIMA Hitoshi, Représentant Résident de la JICA, dont la mission s’achève, a présenté son successeur, Monsieur KARASHIMA Asahiko, et a profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude à tous les partenaires avec qui il a eu à coopérer durant l’exercice de ses fonctions dans le Royaume.

Diplômé en économie de l’Université de Keio au Japon, M. KARASHIMA Asahiko a débuté sa carrière en 1992, au niveau du Siège de l’OECF (le Fonds japonais de coopération économique), institution intitulée par la suite JBIC (Banque Japonaise pour la Coopération Internationale). De 2011 à 2013, il a occupé le poste de Directeur de la Division du Moyen-Orient du Département du Moyen-Orient et d’Europe au siège de la JICA. Pour ensuite devenir Directeur de l’Administration de Prêt ; fonction qu’il a exercé jusqu’au mois de mars 2015. Avant sa nomination en tant que Représentant Résident de la JICA au Royaume du Maroc, M. KARASHIMA Asahiko était Directeur senior du Bureau de l’Audit au siège de la JICA à Tokyo.

Fort de l’expérience qu’il a forgée à travers le traitement du programme de la coopération financière destiné à l’Afrique du Nord et la région d’Afrique subsaharienne francophone et des connaissances qu’il a pu cumulées sur la région du Maghreb en général et sur le Maroc en particulier, il s’engage à renforcer davantage la coopération maroco-japonaise.

Conformément à la stratégie du Gouvernement du Japon, qui aspire à contribuer efficacement à l’essor socio-économique des pays en voie de développement, et à la vision de la JICA qui est de « guider le monde en tissant des liens de confiance », il souhaite continuer à collaborer, en tant que Représentant Résident de la JICA, avec l’ensemble des responsables administratifs marocains et partenaires dans le but d’accompagner le Royaume du Maroc dans sa croissance économique, de contribuer au développement durable et améliorer ainsi les conditions de vie des citoyens marocains.

LNT avec CdP