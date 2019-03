par Contenu Sponsorisé |







Le nouveau Range Rover Evoque dévoile sa silhouette dans sa campagne de précommande

Faisant partie des véhicules qui ont marqué de leur empreinte le monde entier, le nouveau Range Rover Evoque revient avec une édition encore plus élégante et plus technologique.

Prévu sur le marché marocain en avril prochain, le nouveau Range Rover Evoque connaît une évolution audacieuse qui incarne parfaitement notre approche du design moderne et ambitionne de perpétuer le leadership incontesté de son prédécesseur. Doté d’une apparence caractéristique, le design du Nouveau Range Rover Evoque repousse les limites du raffinement et représente une interprétation dynamique de l’ADN de Land Rover. Sa ligne de toit fuyante et sa ceinture de caisse enveloppante lui confèrent une allure athlétique faisant ainsi de l’Evoque le Range Rover le plus aérodynamique jamais conçu. Côté intérieur, c’est la révolution. Elu Plus Bel Intérieur de l’Année au Festival Automobile International de Paris, l’habitacle a très été entièrement repensé, avec une place importante accordée au digital et l’info-divertissement.

« Lorsque le Range Rover Evoque a fait ses débuts en 2011, il a transformé le monde des SUV compacts. Le Nouveau Range Rover Evoque est appelé à continuer sur cette lancée remarquable. Son extérieur affirmé et son intérieur épuré et moderne se combinent pour créer un véhicule exceptionnel. Un véhicule qui attirera toujours les regards admiratifs », déclare Gerry McGovern Directeur du design de Land Rover.

Que vous recherchiez puissance et plaisir de conduite ou bien économies de carburant et raffinement, le Nouveau Range Rover Evoque est disponible avec une gamme complète de moteurs Ingenium qui possèdent tous des caractéristiques spécifiques afin de répondre à tous vos besoins, aussi bien en ville qu’en off-road.

La nouvelle génération du Range Rover Evoque sera plus équipée que jamais, en motorisation Diesel 4*4, avec : boite automatique 9 rapports, rétroviseurs rabattables électriquement, intérieur cuir, double écran tactile InControl Touch Pro Duo, Terrain Response… Et bien plus encore ! Le tout, au prix inédit de lancement de 479 000 DHS !

Précommandez le vôtre dès maintenant à travers tout le réseau Smeia et bénéficiez également de 5 ans de garantie, 5 ans d’assistance et 5 ans d’entretien inclus, dans tout le réseau Smeia.

Nouveau Range Rover Evoque, la révolution c’est maintenant.

