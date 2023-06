Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué qu’en application des Instructions Royales, son département entamera la mise en œuvre, à partir de juin, d’un nouveau programme de soutien aux agriculteurs avec une enveloppe financière de 10 milliards de dirhams (MMDH).

En réponse à une question orale, lundi au Parlement, sur « l’appui au fourrage et à l’approvisionnement du bétail », M. Sadiki a expliqué que ce programme concerne l’appui à l’élevage, avec un montant de 5 MMDH alloué au fourrage en quantité suffisante et avec une nouvelle manière de distribution pour remédier aux problèmes d’approvisionnement.

Le Maroc connaît, pour la deuxième année consécutive, une saison agricole très sèche, qui a entraîné une pénurie d’eau avec un impact direct et lourd sur l’ensemble du secteur agricole, qui a souffert du coût élevé des matières premières et de production, a souligné le ministre, notant que les mesures prises par le gouvernement depuis la saison dernière se sont poursuivies, et ont permis de réduire les charges des éleveurs de toutes les régions du Royaume, avec un focus sur les zones les plus touchées par la sécheresse.

Dans ce contexte, le ministre a indiqué qu’à ce jour, 8 millions de quintaux d’orge subventionnée et 2,5 millions de quintaux de fourrages composés ont été distribués, ajoutant que les mesures de soutien ont porté également sur l’approvisionnement en bétail, l’aménagement de points d’eau et l’acquisition de camions citernes.

En sa réponse à une autre question sur « l’amélioration du statut des petits et moyens agriculteurs », posée par le Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, M. Sadiki a souligné que la stratégie Génération Green place l’élément humain au cœur de l’équation du développement, en renforçant la classe moyenne rurale et permettre à 350.000 nouvelles familles d’y accéder, et en appuyant le niveau de vie de 690.000 familles de cette classe.

M. Sadiki a souligné que ladite stratégie cible principalement les petits et moyens agriculteurs à travers le développement de mécanismes cohérents visant à améliorer le revenu de l’agriculteur, à étendre le champ de l’assurance agricole, avec l’objectif de couvrir 2,5 millions d’hectares, à généraliser la protection sociale, à intégrer et autonomiser les jeunes et les femmes rurales, et faire émerger une nouvelle génération de jeunes agriculteurs et entrepreneurs.

Cette stratégie porte, en outre, sur la mobilisation et la valorisation d’un million d’hectares de terres communales dans le but de créer 350.000 opportunités d’emploi au profit des jeunes, faire émerger une nouvelle génération d’organisations agricoles innovantes et une nouvelle génération de dispositifs d’accompagnement en formant 150.000 jeunes hommes et femmes aux métiers de l’agriculture, a-t-il dit, soulignant l’importance de l’agriculture solidaire comme mécanisme d’intervention et d’accompagnement avec un budget de 13 MMDH à l’horizon 2023.

LNT avec Map

