Le 22 octobre 2024, Nokia a inauguré son premier Centre d’Innovation régional en Afrique et au Moyen-Orient, situé à Salé, au Maroc. Ce centre, conçu pour accompagner les clients et partenaires de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), représente une étape clé dans la stratégie de Nokia visant à renforcer sa présence dans cette région et à contribuer au développement des compétences numériques. L’événement s’est déroulé en présence de Ghita Mezzour, Ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, et de Marjaana Sall, Ambassadrice de Finlande au Maroc.

Ce nouveau Centre d’Innovation (NIC) est doté des technologies les plus avancées issues du portefeuille complet d’infrastructures réseau de Nokia, comprenant des solutions de réseaux fixes, IP et optiques. Il contribuera non seulement à la Stratégie Maroc Digital 2030, mais jouera également un rôle essentiel dans la préparation à la 5G et le développement des compétences en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) à travers toute la région EMEA.

Le NIC est le premier du genre dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) et constitue un hub régional pour les innovations technologiques critiques dans les réseaux. Il est équipé de solutions couvrant des domaines tels que le transport IP optique, les solutions basées sur la fibre et la sécurité des infrastructures réseau. Ce centre de données de pointe prend en charge divers cas d’usage, y compris le backhaul mobile 5G, l’infrastructure des centres de données, ainsi que des solutions avancées de sécurité.

En plus de ses capacités technologiques, le NIC renforcera l’écosystème des TIC au Maroc en proposant des formations techniques aux écoles d’ingénieurs et aux universités. Nokia, en collaboration avec des institutions académiques marocaines, offrira des certifications spécialisées, notamment les programmes de Service Routing Architect (SRA) et de Network Routing Specialist (NRS II). De plus, le centre proposera des outils d’intégration de l’intelligence artificielle générationnelle (Gen-AI), contribuant ainsi au développement des compétences des jeunes talents marocains, en adéquation avec la vision du Maroc pour 2030.

Lors de l’inauguration, Mme Ghita Mezzour a souligné l’importance de ce centre pour la transformation numérique du Maroc. Elle a déclaré que l’ouverture du Centre d’Innovation de Nokia témoigne de la capacité du pays à attirer des entreprises technologiques de premier plan et à stimuler l’innovation. Elle a également noté que ce centre jouerait un rôle essentiel dans le développement des talents locaux et le renforcement du Maroc en tant que hub régional pour les services numériques. En accord avec la Stratégie Maroc Digital 2030, le NIC contribuera à l’éducation STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en formant les jeunes aux compétences nécessaires pour réussir dans l’économie numérique, tout en soutenant la préparation du pays à la 5G et aux technologies de demain.

Pierre Chaume, vice-président pour l’infrastructure de réseau chez Nokia pour l’Afrique du Nord, de l’Ouest et du Centre, a également exprimé sa satisfaction. Il a déclaré que le nouveau Centre d’Innovation au Maroc permettra à Nokia de mieux servir ses clients et partenaires dans la région EMEA. Ce centre est un élément central de l’engagement de Nokia envers l’innovation, la durabilité et le développement des réseaux critiques, des éléments essentiels pour la transformation numérique des industries.

L’inauguration du NIC a également permis à Nokia de dévoiler certaines de ses innovations récentes, conçues notamment pour soutenir l’organisation de grands événements sportifs. Avec un accent particulier sur le football, ces solutions illustrent l’engagement de l’entreprise à répondre aux besoins technologiques de grande envergure dans des environnements exigeants. Le lancement de ce centre fait partie d’une stratégie plus large de Nokia pour renforcer son ancrage au Maroc et dans la région EMEA.

LNT

