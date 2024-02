L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux se félicite dans un communiqué de presse de la réélection de Mme Nezha HAYAT, sa Présidente, au poste de Présidente du Comité Régional Afrique et Moyen-Orient (AMERC) pour un troisième mandat. A ce titre, l’AMMC conserve son siège au sein du Conseil d’Administration de l’IOSCO.

Le Comité Régional de l’Afrique et du Moyen-Orient (AMERC) de l’IOSCO est le comité qui regroupe les régulateurs des marchés financiers de la région et dont les travaux ont pour objectif l’examen, l’échange d’information et la promotion des questions spécifiques au développement des marchés des capitaux. L’AMERC comprend 28 membres ordinaires et 14 membres associés. Tous représentent les régulateurs de la région Afrique et Moyen-Orient.

En tant que membre du Conseil d’Administration de l’IOSCO, l’AMMC prend activement part aux débats internationaux et aux discussions sur l’évolution de la règlementation financière, précise le communiqué.

LNT avec CdP

