La marque américaine New Balance a inauguré son troisième magasin au Maroc, situé sur le Boulevard Al Massira Al Khadra à Casablanca. Après l’ouverture récente d’une boutique à Marrakech, cette initiative reflète la stratégie d’expansion de la marque à l’échelle nationale.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre New Balance et Planet Sport, visant à renforcer la présence de la marque au Maroc tout en proposant une expérience d’achat adaptée aux attentes des clients. À l’occasion de l’ouverture du nouveau magasin, le lancement du New Balance Run Club (NBRC), prévu pour le 22 novembre 2024, a été annoncé. Ce club vise à encourager la pratique de la course à pied dans la communauté locale. Fadoua El Fassi, marathonienne ayant participé aux épreuves de New York et Berlin, et Nacer Ben Abdeljalil, premier Marocain à avoir gravi l’Everest et traversé le Pôle Nord, ont été choisis comme ambassadeurs pour incarner les valeurs de ce projet.

À cette occasion, Stuart Henwood, directeur régional pour le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde, a souligné l’importance de cette ouverture pour rapprocher la marque de la communauté locale et promouvoir un mode de vie actif.

New Balance vise à renforcer sa relation avec ses clients au Maroc en proposant des produits innovants et des expériences de shopping qui répondent à leurs attentes, tout en confirmant son engagement envers la qualité et l’innovation dans tous les aspects de son activité.

Partagez cet article :