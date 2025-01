Nespresso démarre l’année avec une campagne publicitaire originale mettant en scène son ambassadeur mondial, George Clooney. Ce spot télévisé, qui s’inspire d’une intrigue policière, voit Clooney interpréter le rôle de « Détective George » aux côtés d’un casting international, incluant Eva Longoria, Camille Cottin et Kim Go Eun.

Le court-métrage présente une intrigue se déroulant à bord d’un train de luxe fictif, où une héritière, jouée par Camille Cottin, déclare la disparition de ses capsules de café Nespresso. Les enquêteurs doivent résoudre ce vol inattendu, qui ne concerne ni bijoux ni objets de valeur, mais bien les précieux capsules de café Nespresso.

Au fil de son enquête, le détective George interroge les membres de l’équipage, y compris le Chef, interprété par Eva Longoria, et le Sous-Chef, joué par Kim Go Eun, qui semblent dissimuler des secrets. La publicité, ponctuée de rebondissements humoristiques et charmeurs, engage le public à deviner l’identité du coupable.

George Clooney a exprimé son enthousiasme lors du tournage, soulignant le plaisir de travailler avec un casting talentueux et l’énergie apportée par ses partenaires : « Travailler avec Nespresso est toujours un plaisir, et cette campagne a été particulièrement amusante grâce au scénario et au casting exceptionnel. C’était ma première collaboration avec mon amie de longue date Eva, et elle a formé un duo culinaire parfait avec Kim pour essayer de me tromper. Elles ont apporté une énergie incroyable sur le plateau. Retrouver Camille a également été un vrai bonheur, elle incarne parfaitement la sophistication nécessaire à son rôle ».

