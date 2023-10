Le Groupe OCP, leader mondial de l’industrie des phosphates et NBA Africa ont donné, dimanche à Khouribga, le coup d’envoi d’un programme très large de développement du basket-ball pour les jeunes de la ville.

Ce programme d’envergure s’inscrit dans le cadre de la collaboration pluriannuelle qui lie depuis plus de 4 ans le Groupe OCP et NBA Africa pour rendre le basket-ball plus accessible aux jeunes marocains et rwandais grâce au lancement d’une ligue Jr. NBA dans les villes de Khouribga, de Benguerir et de Kigali.

Chaque ligue Jr. NBA comprend 30 équipes de garçons et 24 équipes de filles des écoles locales qui participeront à des matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires jusqu’en février 2024. Les matchs de championnat auront lieu dans les deux villes en mars 2024.

Tout au long de la saison de la Jr. NBA, joueurs et entraîneurs prendront part aux séminaires sur les aptitudes à adopter dans la vie de tous les jours, et aussi, sur les compétences de l’autonomisation des jeunes, le leadership, la communication, la santé et le bien-être.

Dans une déclaration à la presse, le Chef de la Stratégie et des Opérations de NBA Africa, George Land, s’est félicité des efforts menés en vue du développement de la jeunesse au Maroc en collaboration avec le groupe OCP, relevant que les deux parties partagent le même engagement qui tend à rendre le basket-ball plus accessible aux jeunes d’Afrique.

« Nous sommes impatients de construire sur l’élan de la Ligue Jr. inaugurale à Benguerir et Khouribga en 2019 et d’utiliser le jeu pour avoir un impact positif sur plus de jeunes grâce à la programmation de cette année », a-t-il fait savoir.

Après la cérémonie de lancement, la ligue Jr. NBA Khouribga a organisé un stage de basket au profit de 300 jeunes sur un terrain qui a été dévoilé par NBA Africa et le Groupe OCP dans le cadre de l’édition inaugurale de la ligue en 2019.

Les nouvelles éditions de la Jr. NBA Ligue à Benguerir et Khouribga connaîtront la participation de plus de 100 équipes de garçons et de filles des écoles locales.

La Jr. NBA est un programme mondial de participation au basket-ball pour les garçons et les filles, et vise à inculquer aux jeunes, les compétences fondamentales ainsi que les valeurs essentielles du jeu au niveau local et dont le but est de développer et d’améliorer l’expérience du basket-ball chez les jeunes joueurs, les entraîneurs et les parents. En effet, Le programme Jr. NBA est très large, il a touché plus de 165 000 jeunes dans 16 pays africains.

Le Groupe OCP s’engage pour lui en faveur du développement des communautés locales par le biais de ses initiatives socio-économiques, notamment, Act4Community, qui est un programme qui permet aux employés de l’OCP de s’impliquer dans des projets éducatifs, culturels, environnementaux, économiques et de bien-être à travers l’Afrique.

LNT avec CdP

