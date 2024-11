Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale Populaire (BCP) a annoncé ce mardi 5 novembre la nomination de Mme Naziha Belkeziz au poste de Présidente Directrice Générale, suite à la décision de M. Mohamed Karim Mounir de faire valoir ses droits à la retraite. Réuni en séance, le Conseil a coopté Mme Belkeziz en tant qu’Administratrice et l’a désignée pour prendre la direction du groupe dès aujourd’hui.

Cette nomination marque un tournant pour la BCP, qui accueille une dirigeante reconnue pour ses compétences managériales et son parcours professionnel solide et diversifié. Le Conseil d’Administration a félicité Mme Belkeziz pour cette prise de fonction et l’a assurée de son soutien dans l’accomplissement de ses nouvelles responsabilités. Il a exprimé sa confiance dans la capacité de Mme Belkeziz à conduire le groupe vers de nouvelles perspectives de développement, soulignant la richesse de son parcours et ses qualités humaines, selon un communiqué de presse émis à l’occasion.

Le départ de M. Mohamed Karim Mounir met un terme à une carrière de près de trente ans au sein de la BCP. Il avait accédé au poste de Président Directeur Général en 2018 et s’était depuis impliqué activement dans le développement et la transformation du groupe, précise le communiqué. Et d’ajouter qu’en reconnaissance de ses nombreuses années de service, le Conseil d’Administration lui a adressé ses remerciements pour son dévouement et les contributions significatives qu’il a apportées au groupe BCP.

À l’occasion de cette transition, le Conseil a également réaffirmé l’importance stratégique du Crédit Populaire du Maroc dans le secteur économique et bancaire national. En tant qu’acteur clé du financement de l’économie marocaine, la BCP joue un rôle fondamental dans la mobilisation de l’épargne et dans l’inclusion financière à l’échelle nationale, tout en s’affirmant comme un acteur majeur sur le continent africain, conclut le communiqué de presse.

LNT

