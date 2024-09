L’international marocain Nayef Aguerd a rejoint le club espagnol Real Sociedad en provenance de West Ham sous la forme d’un prêt d’une saison, a annoncé le club espagnol.

« Le défenseur central marocain débarque pour une saison à Saint-Sébastien afin d’apporter sa force et sa combativité à la défense de la Real Sociedad », écrit le club de la Liga dans un communiqué.

L’arrivée de Nayef Aguerd, qui portera le maillot numéro 8, est cruciale pour le renforcement de la défense des Basques, qui cherchent à maintenir leur compétitivité en Liga, souligne-t-on.

Avec 47 sélections avec les Lions de l’Atlas et plus de 10.000 minutes de jeu entre la Ligue 1 et la Premier League, « le défenseur central gauche défendra notre bouclier cette saison, Marhaban, Nayef », conclut le communiqué.

LNT avec Map

