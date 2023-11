Le Maroc a plaidé pour une approche globale dans l’élaboration de l’Instrument international juridiquement contraignant visant à lutter contre la pollution plastique, notamment dans le milieu marin.

Lors de la 3ème Session du Comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique, notamment dans le milieu marin (CIN-3), qui se tient du 13 au 19 novembre au siège du Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE) à Nairobi, le Maroc a souligné que cette approche globale doit se pencher sur toutes les étapes de la vie du plastique, en allant de l’extraction des matières premières jusqu’à l’élimination, en passant par la production et la consommation.

Dans une déclaration lue par Khaoula Lagrini, responsable au ministère de la Transition énergétique et de Développement durable – Département du Développement durable, le Royaume qui participe activement au processus de négociations, a insisté sur la nécessité de proposer des technologies et des produits alternatifs qui seraient accessibles aux pays en développement.

Dans ce sens, le Maroc a appelé à inclure dans le projet du traité des dispositions spéciales pour ces pays, en particulier les producteurs et consommateurs de plastique, afin d’assurer une transition juste vers les produits plastiques durables, ainsi que d’autres alternatives, mettant en avant l’impératif de s’attaquer, à travers des approches à la fois contraignantes et volontaires, à toutes les sources de pollution plastique dans l’ensemble des secteurs, ainsi qu’aux fuites dans l’environnement (terre, eau, air), notamment dans le milieu marin.

Mme Lagrini a également insisté sur l’importance d’identifier les substances, matériaux, produits et comportements qui seront soumis au champ d’application de l’Instrument, en fonction de leurs impacts sur la santé et l’environnement.

Dans sa résolution du 2 mars 2022, intitulée « Mettre fin à la pollution plastique: vers un instrument international juridiquement contraignant, » l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement avait appelé la Directrice exécutive du PNUE à convoquer Comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique, avec pour ambition d’achever ses travaux d’ici la fin de 2024.

Le CIN s’était réuni à deux reprises, du 28 novembre au 2 décembre 2022 à Punta del Este (Uruguay) et du 29 mai au 2 juin 2023 à Paris. Deux autres sessions sont prévues respectivement à Ottawa (Canada) en avril 2024 et en République de Corée au cours du second semestre de la même année.

Lors de cette rencontre, les représentants de 175 pays tâcheront de réaliser des avancées concernant les principaux éléments du futur instrument, en examinant pour la première fois un projet de traité rendu public en septembre dernier.

La délégation marocaine participant à cet événement est présidée par M. Abderrazzak Laassel, ambassadeur du Maroc à Nairobi et Représentant Permanent auprès du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et comprend également Siham Mourabit, ambassadrice adjointe du Royaume au Kenya.

