La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, s’est entretenue, mardi à Rabat, avec Sarvesh Suri et Cheick-Oumar Sylla, respectivement Directeur des infrastructures pour l’Afrique et Directeur pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique à la Société financière internationale (SFI), qui effectuent une visite de travail au Maroc du 30 janvier au 4 février 2023.

A cette occasion, Mme Fettah a remercié la SFI pour les efforts et l’accompagnement apportés par cette institution au développement du secteur privé marocain et au renforcement de son rôle comme moteur de l’investissement et de la création d’emplois. La ministre a également mis en avant les efforts déployés par le gouvernement dans les principaux domaines de coopération avec la SFI, notamment les Partenariats Public-Privé (PPP), la régionalisation avancée et l’opérationnalisation du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement. A cet égard, elle a mis l’accent sur le potentiel important du Royaume dans le domaine des énergies renouvelables et les opportunités considérables qu’offre le secteur pour le développement de projets PPP, en capitalisant, notamment, sur l’expertise et l’accompagnement de la SFI.

Mme Fettah a, en outre, souligné le rôle crucial que pourra jouer le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, à travers ses différents fonds thématiques, dans l’accélération et la consolidation des efforts d’investissement engagés par le Maroc. Pour leur part, le Directeur des infrastructures pour l’Afrique et le Directeur pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique à la SFI se sont félicités de la qualité des relations de coopération entre leur institution et le Maroc, encadrées par un Mémorandum d’entente, signé en juin 2021.

Dans ce cadre, M. Cheick-Oumar a réitéré la disposition de la SFI à accompagner les réformes déployées par le Maroc dans les domaines prioritaires convenus dans le Mémorandum d’entente. De son côté, M. Sarvesh a salué la dynamique des réformes entreprises par le Maroc, soulignant le positionnement clé du Royaume sur le plan africain en termes de potentiel de développement des énergies vertes.

Par ailleurs, les deux parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer la collaboration entre le ministère de l’Économie et des Finances et la SFI, en vue d’assurer la réussite des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, prévues en octobre 2023 à Marrakech.

LNT avec MAP

