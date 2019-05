PARTAGER Nacer Megri sort son 4ème album

Après « Fyoum Lefrah » (2011), «Winek » (2014) et « Sa3a Dour » (2017), l’artiste Nasr Mégri sort son 4ème Album «Michâal ».

L’artiste dévoile dans ce nouveau-né, différents sons et rythmes, avec une rénovation au niveau de la composition et des arrangements, puis d’autres inspirations de son voyage en Inde.

Ainsi, « Michâal » comporte un futuring avec les Brothers Amrat d’Inde, puis une chanson en duo avec l’artiste Jalila Mégri sous l’intitulé « Ayna Assalam » (Où est la paix), écrite et composée par Al Moussiqar Hassan Mégri sur des arrangements de Nasr Mégri, etc.

Nasr Mégri s’est distingué dans plusieurs festivals au Maroc, notamment Mawazine, Timitar, festival des Musiques Sacrées, festival du Raî… Il a également effectué plusieurs tournées internationales, en Europe (Espagne, France, Hollande, Belgique, Allemagne), au Maghreb (Algérie, Tunisie) et en Inde.

A l’occasion de la sortie de son nouvel album, Nasr Mégri donne rendez-vous à son public, mardi 14 mai à 22h à la Villa des Arts de Rabat.