Mutandis réalise sa première cotation à la Bourse de Casablanca

La bourse des valeurs de Casablanca a organisé, mardi matin, une cérémonie à l’occasion de la première cotation du Groupe Mutandis, spécialisé dans la production des biens de consommation des ménages. Il s’agit pour la BVC de la deuxième introduction en bourse de l’année, après celle d’Immorente.

Rappelons que d’un montant total maximum de 400 millions de dirhams (MDH), soit 2.222.223 actions, cette opération consiste en une augmentation du capital social de 215 MDH par l’émission de 1.192.686 actions et une cession de 1.029.537 actions pour un montant de 185 MDH.

L’opération a été un succès, et a été souscrite 2,5 fois. La large opération de communication à l’étranger opérée par le groupe a fait que les non-Marocains ont représenté 25% de la demande (auxquels s’ajoutent 25% pour les petits porteurs, et 50% pour les institutionnels).

« C’est toujours un bonheur de faire sonner la cloche », a déclaré à l’occasion M. Karim Hajji, DG de la Bourse de Casablanca, ajoutant que Mutandis est « un groupe qui est appelé à se développer », et qu’il lui souhaite la même réussite qu’a connue Dari Couspat après son introduction en bourse.

Pour sa part, le président du groupe, M. Adil Douiri, a indiqué que Mutandis est la 1ère société en commandite par action (les associés de la société sont divisés en deux groupes appelés les commandités et les commanditaires, et ces derniers ne sont responsables des dettes qu’à concurrence de leur participation au capital), une « forme volontariste adaptée à la croissance ».

Il a également noté qu’on pris part à l’opération environ 3200 petits porteurs, une satisfaction pour lui, et la preuve du succès de leur communication autour de l’IPO, qui a accordé une large place au digital. Cela démontre, a-t-il expliqué, que l’introduction en bourse de Mutandis était »une bonne opportunité à ne pas rater » pour ramener le maximum de petits épargnants vers la Bourse de Casablanca. Mutandis est un groupe industriel, qui intervient dans »les produits du quotidien qui nous permettent d’avoir une activité particulièrement régulière, qui progresse de façon relativement lisse avec un niveau de risque relativement modéré », a-t-il ajouté.

Mutandis verse un dividende »significatif, important et régulier », depuis plusieurs années et ambitionne »de continuer à le verser dans les années prochaines », a-t-il fait observer, soulignant que le Groupe allie donc croissance, ambition et développement, d’un côté, et distribution de dividendes, de l’autre. »Et c’est pour cela qu’il sera, je l’espère, un bon véhicule d’investissement, y compris pour les petits porteurs », a-t-il poursuivi.

« 3200 petits porteurs n’est qu’un début, nous allons faire de notre mieux, pour continuer à élargir notre base de petits investisseurs, d’épargnants, en communiquant, en étant proche d’eux, en étant très ouverts, en étant extrêmement transparents comme nous l’avons toujours été depuis 2008, année de notre création », a-t-il ajouté.

Présent dans quatre gammes de produits (détergents, produits de la mer, bouteilles alimentaires et jus de fruits) et possédant 9 usines à Kenitra, Berrechid, Casablanca, Safi, Agadir et Dakhla avec environ 3.200 collaborateurs, Mutandis exporte 34% de son chiffre d’affaires, dont la moitié en Afrique et l’autre moitié entre l’Union européenne, le Moyen-Orient et les États-Unis.

L’entreprise distribue depuis 3 années un dividende de 7,5 dirhams par action de nominal 100 dirhams qui représente, au prix de l’introduction en bourse, un rendement de plus de 4% l’an. Ce dividende s’ajoutera à la progression de la valeur de l’entreprise sur le moyen terme.

Selim Benabdelkhalek