Mustapha Bakkoury désigné président du comité de pilotage de l'initiative «Desert to Power»

Le Président Directeur-Général de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen), Mustapha Bakkoury, a été désigné, mardi à Johannesburg, président du comité de pilotage de l’initiative «Desert to Power», qui ambitionne de développer l’usage de l’énergie renouvelable dans plusieurs pays africains.

Cette désignation, qui a eu lieu en marge de la deuxième édition de l’Africa Investment Forum (AIF-2019) qui se tient actuellement à Sandton (quartier financier de Johannesburg), s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation de l’initiative, qui couvre cinq pays du Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) plus six autres pays à savoir le Sénégal, le Nigeria, le Soudan, Djibouti, l’Ethiopie et l’Erythrée.

L’opérationnalisation de l’initiative prend forme avec la mise en place de certaines instances, dont le comité de pilotage, qui regroupe un nombre de partenaires, a expliqué M. Bakkoury à la presse, ajoutant que le comité qu’il préside devra superviser l’action d’une task-force qui sera constituée d’experts pour accompagner les pays concernés à définir leurs stratégies nationales ou d’affiner celles déjà existantes.

L’initiative «Desert to Power» vise à fédérer les initiatives existantes tout en travaillant avec la coalition mise en place lors du sommet tenue en septembre dernier à New York, porté par le Maroc et l’Ethiopie de faire des énergies renouvelables un levier de développement des pays africains et plus généralement des pays les moins avancés, a poursuivi M. Bakkoury.

L’opérationnalisation de l’initiative «Desert to Power», intervient une année après le partenariat scellé en novembre 2018 à Johannesburg, à l’occasion de l’AIF-2018, entre Masen et la Banque africaine de développement (AFDB) pour lancer ce programme clé pour le développement dans le continent et dont l’implémentation se poursuivra avec l’implication active du Maroc, a noté M. Bakkoury.

Le Président Directeur-Général de Masen avait dans la journée pris part à un panel de haut niveau Europe-Afrique sur le développement des énergies renouvelables dans le continent africain.

Plusieurs acteurs africains et européens ont participé à cette rencontre, qui a été l’occasion pour M. Bakkoury de partager avec les autres intervenants l’expérience pionnière du Maroc en matière de développement des énergies renouvelables.

LNT avec MAP