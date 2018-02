PARTAGER Le musée YSL Marrakech expose les Robes Sculptures de Noureddine Amir

Du 23 février au 22 avril 2018, la Fondation Jardin Majorelle présente une exposition d’œuvres du couturier marocain Noureddine Amir, dans la salle d’exposition temporaire du musée YVES SAINT LAURENT Marrakech.

La Fondation souhaite ainsi rendre hommage à l’artiste qui se distingue par une adaptation singulière de l’artisanat marocain dans ses créations, selon le communiqué émis à l’occasion.

Le couturier s’imprègne d’un héritage et de savoir faire ancestraux marocains qu’il décline et renouvelle dans son travail. Telles des sculptures, les œuvres de

Noureddine Amir trouvent leur genèse dans des matières brutes et organiques originaires du Maroc qui en déterminent les formes.

C’est à l’occasion d’une exposition des œuvres de Noureddine Amir à l’Institut du Monde Arabe à Paris en 2014 que Pierre Bergé remarque son travail et décide

aussitôt de lui consacrer une exposition à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent à Paris en 2016.

En 2018, Noureddine Amir est invité par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode française à participer au défilé Haute Couture de la Fashion Week à Paris qui se tiendra du 1er au 5 juillet.

Cet évènement d’envergure internationale est la plus haute distinction pour un couturier. Noureddine Amir est ainsi le premier créateur marocain à prendre part à

ce rendez-vous incontournable de la mode.

La Fondation Jardin Majorelle accueille les créations de l’artiste dans la salle d’exposition temporaire du musée.

Cette salle conçue selon les normes muséologiques internationales, est pensée comme une vitrine culturelle et artistique en mesure d’accueillir toutes sortes d’expositions sur la mode, l’art, la création contemporaine, l’anthropologie et la botanique.

Hamid Fardjad, le commissaire de l’exposition et le scénographe Christophe Martin scellent leurs regards aiguisés sur l’œuvre du couturier et proposent une mise

en scène féerique où dialoguent la mode et l’art.

LNT avec CdP