PARTAGER Le musée de la publicité inauguré à Rabat

« Le musée de la publicité est la mémoire vivante de l’histoire des métiers de la publicité », a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, lors de l’inauguration de ce musée itinérant, qui se tient sous le thème « 100 ans de publicité au Maroc ».

« Ces publicités ont marqué la mémoire des Marocains, au fil des générations, s’imposant comme une partie intégrante de l’identité, de la culture et de la mémoire commune de tous les Marocains », a affirmé M. Laaraj dans une allocution à cette occasion, soulignant, par ailleurs, que « ce musée est un espace de partage et de découverte chargé de souvenirs, éléments propres à l’histoire de la publicité de notre pays, de 1920 à aujourd’hui ».

Le ministre a également indiqué que ce musée reflète la preuve de l’engagement des professionnels dans le secteur de la publicité sous un angle évolutif, d’où l’obligation constante, a-t-il noté, de prendre en considération les nombreux changements technologiques qui accompagnent les changements sociétaux, sans pour autant négliger les comportements de consommation des individus vis-à-vis de la publicité.

De son côté, Anouar Sabri, président de l’association Les Impériales, co-organisatrice de l’événement, a fait savoir que ce musée constitue « un héritage culturel » qui a transcendé les générations, faisant part de sa volonté d’inclure, au-delà de la publicité, les médias et leurs contenus, pour « pousser à numériser cette histoire, la faire vivre et découvrir aux Marocains ».

En outre, la visite du musée qui se fait selon un parcours chronologique allant de 1920 aux années 2010, s’articule autour de 4 périodes. Soit une première période allant de 1920 à 1970, une seconde allant de 1970 à 1980, une troisième se focalisant sur les années 90 et une dernière sur l’âge d’or de la publicité, de 2000 à 2010. Le tout s’accompagne d’un coin technique, d’une time-line des agences et médias et de figurines disposées sur tout le hall de l’exposition. Organisé en partenariat avec l’association Les Impériales au siège du ministère de la Culture et de la Communication, ce musée itinérant, installé au hall du ministère -département de la Communication- pour une durée de deux mois, a d’abord été inauguré à Casablanca le 21 janvier, lors de l’événement annuel « Les Impériales ».

LNT avec MAP