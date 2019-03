PARTAGER Le musée de la géologie, des mines et de l’énergie inauguré à Rabat

Le ministre de l’Énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rebbah, a lancé mardi à Rabat l’application géospatiale des cartes géoscientifiques nationales, conçu et développé par ce département.

M. Rebbah a par la même occasion inauguré officiellement le Musée de la géologie, des mines et de l’énergie suite à son innovation, indique un communiqué du ministère.

Dans une allocution, le ministre a mis l’accent sur l’importance du Patrimoine géologique national (PGN) et rappelé les engagements de son département quant à sa protection, sa valorisation et sa promotion à l’échelle nationale et internationale.

Le ministère, soucieux de soutenir d’une part l’esprit de la loi 31.13 relative au droit d’accès à l’information et de garantir un service public efficient et proactif dans cette nouvelle tendance technologique et organisationnelle, a conçu et développé l’Application géospatiale des cartes géoscientifiques nationales, a-t-il dit.

Il s’agit d’un instrument de diffusion et de promotion de l’information géoscientifique spatiale, visant à valoriser les données géoscientifiques du service géologique du Maroc, à organiser et faciliter l’accès aux connaissances, à promouvoir et renforcer la diffusion de la cartographie géoscientifique et l’attractivité géologique et minière du Royaume.

L’application permettra en outre d’anticiper l’évolution des besoins d’échanges de données pour répondre aux demandes de gestion des ressources naturelles, du patrimoine naturel, d’aménagement du territoire, et de gestion des risques naturels.

L’élaboration de l’application géospatiale des cartes géo-scientifiques nationales et l’inauguration du Musée de la Géologie des Mines de de l’Énergie sont deux actions de premier ordre, a poursuivi le ministre, affirmant qu’il incombe aux acteurs de la vie publique, entreprises ou chercheurs d’en garantir le succès.

L’application, mise en ligne sur le site officiel du ministère, sert de tremplin avec les investisseurs-opérateurs en termes de cartographie, à travers laquelle les décideurs disposent d’une information pertinente et probante.

Elle permet aussi aux opérateurs miniers, chercheurs, universitaires et au grand public de visualiser ce que le Maroc dispose en infrastructures géologiques, géochimiques, géophysiques, géotechniques et géohydrauliques.

Le lancement de l’application géospatiale couvrant une superficie de 74.750 km2 s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des infrastructures géologiques et de la concrétisation des engagements concernant la mise en place d’un système permettant la simplification d’échange de documents, d’informations et de données.

LNT avec Map