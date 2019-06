PARTAGER Le Mpay Forum tient sa 3ème édition

CIO Mag et la Fédération marocaine des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring, en partenariat avec l’agence de développement du digital, ont tenu, mercredi 12 juin, la 3ème édition du Mpay Forum sous le thème : « Le futur du paiement sera-t-il mobile ? ». L’objectif de cette 3ème édition du Mpay Forum, organisée dans le cadre du Digital African Tour, est de mener des réflexions sur les éventualités de réduire le recours au cash et favoriser l’inclusion financière expliquent les organisateurs. Intervenant à cette occasion, Mme Saloua Karkri-Belkeziz, présidente de l’APEBI, a déclaré que même si le service banque Mobile ne cesse de se développer en Afrique, cette évolution reste toute timide au Maghreb. Cependant, elle est plus soutenue, au sein de la CEDEAO avec des chiffres édifiants, soit 104,5 millions de comptes de mobile money en 2017 avec une évolution à deux chiffres d’année en année. Pour sa part, le Fondateur de HPS, Mohammed Horani a fait observer que des solutions et des produits vont être offerts par les banques et par les établissements de paiement en vue de booster le paiement mobile au Maroc. « Actuellement, HPS a le statut d’un établissement de paiement », a-t-il fait savoir, notant qu’il y a aussi « ce qu’on appelle les établissements de paiement régis par des règles beaucoup moins exigeantes par rapport aux banques et qui peuvent contribuer et être actifs dans le domaine du paiement mobile ». Cette 3ème édition a réuni plus de 200 acteurs nationaux et internationaux de différents domaines : les banques, les opérateurs de télécommunications, les fintech, le e-commerce, les acteurs de la distribution pour apporter des réponses aux problématiques actuelles et futures et réfléchir à une meilleure coopération entre établissements financiers, télécoms et autres acteurs de la finance digitale. A.L.