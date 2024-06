La Fondation Almouggar vient d’annoncer l’organisation de la 17 ème édition du Moussem Tan Tan, un événement célébrant le patrimoine immatériel du Maroc dans sa pure originalité et authenticité. Prévu du 26 au 30 juin, ce Moussem inscrit par l’UNESCO en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, sera tenu sous le thème « 20 ans de sauvegarde et de développement humain ». Par la même occasion, le Moussem commémore cette année son 20ème anniversaire après sa reprise en 2004 sur instructions royales.

Pour l’organisation, le Moussem de Tan-Tan reste un événement culturel majeur qui célèbre les traditions nomades et la culture hassanie : ‘‘Il revêt une grande importance en tant que rassemblement où plus d’une trentaine de tribus nomades se rencontrent, échangent, et préservent leur patrimoine culturel, notamment à travers la musique, la danse, l’artisanat et les rites traditionnels’’. C’est aussi 20 ans de sauvegarde et de développement humain, dit-on auprès des organisateurs.

Au menu de cette 17éme édition, qui promet d’être riche et varié, offrira une expérience immersive de la culture nomade. Des spectacles traditionnels captivants, des soirées de poésie, des démonstrations d’artisanat authentique, des Tbouridas, des courses de dromadaires et des expositions patrimoniales sont prévus tout au long de l’événement, mettant en lumière l’héritage vivant de la Région. Il est prévu également des concours de tires de lait de chamelles, de jeux populaires traditionnels ainsi que des scènes musicales inédites mettant en vedette des artistes renommés à l’échelle nationale et internationale ainsi que des talents locaux qui ajoutent une dimension festive à l’événement.

Dans le cadre de cet événement aussi, une conférence réunissant des experts, des chercheurs et des passionnés, sera organisée, alliant les éléments patrimoniaux et les dimensions économiques et où développement culturel, profondeur africaine de la culture hassani et perspectives d’investissement dans la Région se conjuguent.

Le Moussem de Tan-Tan accueillera, à l’instar des éditions précédentes, les Emirats Arabes Unis comme partenaires, renforçant ainsi les liens de collaboration et d’échange culturel qui caractérisent cet événement emblématique, et consolidant les liens de fraternité avec le Maroc. Telle est toutefois la devise d’un Moussem de Tan Tan , alliant traditions séculaires, authenticité et diversité culturelle…

H.Z

Partagez cet article :