Mort de deux touristes étrangères : Le BCIJ procède à une première arrestation

Dans le cadre des recherches et investigations effectuées sur fond de la découverte des corps de deux touristes étrangères dans la région de « Chamharouche » dans le cercle de Imlil (Province d’Al Haouz), le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire est parvenu, mardi matin, en étroite coordination et coopération avec les services de la Gendarmerie Royale et de la Sûreté nationale, à arrêter un individu pour son implication présumée dans ce crime.

Les opérations de recherche et d’investigation ont permis d’appréhender le mis en cause dans la ville de Marrakech, précise le BCIJ dans un communiqué. Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin déterminer le mobile de ce crime, alors que les investigations se poursuivent pour arrêter d’autres individus qui ont été identifiés et qui sont soupçonnés d’avoir participé à l’exécution de ces actes criminels.

LNT avec MAP