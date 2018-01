PARTAGER Morocco Mall lance les soldes d’hiver

A partir du jeudi 4 janvier 2018, le Morocco Mall, lance les soldes d’hiver et donne rendez-vous à ses visiteurs afin de profiter des meilleures offres pour bien débuter la nouvelle année.

Pendant tout le mois de janvier, plus des 300 enseignes du Morocco Mall participent au lancement des soldes en proposant aux Casablancais et aux touristes des offres allant jusqu’à -70% sur les marques de sport, de prêt à porter, de beauté et de maison.

Parallèlement à ses offres, les visiteurs pourront faire leur shopping tout en profitant de la restauration, ainsi de que des différentes animations présentes durant cette période.