Ce salon rassemblant les professionnels et experts de l’industrie de la mode, des intrants, fournitures et accessoires textiles et cuirs ainsi que des technologies de production, ouvrira ses portes du 4 au 6 décembre prochain dans les locaux de l’OFEC.

Plus de 400 exposants marocains et étrangers feront le déplacement à Casablanca. Plus de 12.000 visiteurs professionnels sont attendus : « La réussite du salon en fait une plateforme de choix pour les professionnels cherchant à renforcer leurs réseaux, découvrir les nouvelles tendances et échanger autour des défis des chaînes d’approvisionnement textiles et cuirs », dit-on auprès de l’organisation.

Cette édition sera toutefois marquée par l’organisation d’Espaces tendances mode ainsi que la promotion des start-up de mode. Des prix seront décernés par un jury professionnel aux jeunes talents qui se distinguent par leurs créations, leurs innovations et inspirations : « Cette démarche traduit l’engagement des promoteurs du salon dans l’incubation des pépinières au sein des écosystèmes de mode ».

Pour l’organisation aussi, le Morocco Fashion Textile & TEX est plus qu’un simple salon : « C’est un évènement qui aspire à être un vecteur de promotion actif et efficace au bénéfice des industries textiles et cuirs marocaines de la mode notamment sur des marchés très peu ou jamais ciblés par le Made in Morocco ».

Dans le cadre de ce salon, les promoteurs du salon ont ciblé des partenaires originaires d’Arabie Saoudite, d’Irak, des Émirats Arabes Unis, d’Égypte, de Lybie, de Turquie, de Côte d’Ivoire, du Sénégal, de Mauritanie…

A souligner que cette 9éme édition sera marquée par l’organisation d’Espaces tendances mode ainsi que la promotion des start-up de mode. Des prix seront décernés par un jury professionnel aux jeunes talents qui se distinguent par leurs créations, leurs innovations et inspirations. Cette démarche traduit l’engagement des promoteurs du salon dans l’incubation des pépinières au sein des écosystèmes de mode.

Organisé par Pyramids Group et Atelier VITA, en partenariat avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de Casablanca-Settat, l’AMPETH, Association Marocaine des Moyennes et des Petites Entreprises du Textile-Habillement et la FEDIC, Fédération des Industries du Cuir, représente ainsi une Communauté d’acteurs professionnels et institutionnels majeurs mobilisés et se projetant pour que ce salon puisse contribuer de manière efficiente pour que les écosystèmes textiles et cuirs marocains comptent parmi les activités industrielles de Souveraineté nationale.

H.Z

Partagez cet article :