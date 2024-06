Le photographe ghanéen Derrick Ofosu Boateng présente sa première exposition à la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca, du 21 juin au 19 juillet 2024. Intitulée « Moroccan Mosaic : A journey into Hueism », cette exposition individuelle coïncide avec la 3ème édition de la Nuit des Musées et des Espaces Culturels, offrant ainsi aux collectionneurs l’opportunité de découvrir l’exposition de 18 heures à minuit.

Derrick Ofosu Boateng, renommé pour son approche artistique novatrice appelée « Hueism », a réalisé cette série après une résidence au Maroc, où il a rencontré des musiciens Gnaoua à Essaouira et Casablanca. Utilisant son iPhone et des techniques de retouche numérique, il crée des photographies aux couleurs éclatantes qui incarnent l’énergie et la fierté de la nouvelle génération d’artistes africains.

L’écrivain Olivier Rachet, dans le texte du catalogue d’exposition, décrit comment Derrick Ofosu Boateng a capturé l’esprit des musiciens Gnaoua avec des références culturelles inspirées par sa propre culture akan. À seulement 26 ans, Derrick Ofosu Boateng est déjà reconnu comme l’un des photographes les plus prometteurs et créatifs du continent, vivant et travaillant à Accra, au Ghana.

