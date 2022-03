Le Moroccan Consumer Day, premier évènement annuel dédié au consommateur marocain, reprend cette année, après un arrêt obligatoire de deux ans causé par la crise du Covid-19.

Cette vacance forcée a été l’occasion de repenser le positionnement de l’évènement pour lui permettre de mieux refléter les préoccupations des consommateurs et l’évolution de leurs habitudes de consommations ainsi que d’accompagner la dynamique nationale engagée dans le sens de la promotion du made in morocco.

Dans cette perspective, le Moroccan Consumer Day devient un Moroccan Consumer Days (avec un S à la fin de days) pour s’étaler sur plusieurs jours, le long de l’année. Il sera ainsi structuré autour de trois temps forts et déclinés en trois évènements distincts.

Baptisé Fête du Consommateur, le premier temps fort démarre en mars, en marge de la journée mondiale des droits des consommateurs. Il sera tenu cette année sous le thème :

« Mise en œuvre du nouveau modèle de développement : Où en est le gouvernement dans la protection du pouvoir d’achat des consommateurs? »

Le deuxième temps fort est dédié à la promotion du Made in Morocco et des marques marocaines. Baptisé Made in Morocco Day, il sera tenu en mai prochain sous le thème :

« Morocco Now : quelle place pour les marques nationales, quel rôle pour le consommateur marocain ? »

Et pour finir les Moroccan Consumer Days en beauté, le troisième temps fort sera consacré à l’étude des dernières tendances en matière de consommation, de marketing et de communications, sous le label Consumer Trends Annual Meeting. Cet évènement a l’ambition de devenir le RDV annuel incontournable et la grand-messe des marketeurs et communicants du Maroc et d’ailleurs.

LNT avec CdP

