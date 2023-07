Pour leur première participation en Coupe du monde, les Lionnes de l’Atlas ont eu affaire à une grosse pointure, la sélection allemande, comme entrée en matière, et malgré leurs bonnes intentions, elles ne sont pas parvenues à bousculer la hiérarchie.

Lors de ce match de la première journée du groupe H, perdu 6 à 0 lundi au Melbourne Rectangular Stadium en Australie, les Marocaines ont mené une vraie bataille contre une équipe aguerrie qui connait le Mondial comme la paume de sa main, mais elles ont été trahies par le manque d’expérience et, surtout, surpassées par le rythme et la densité du jeu à ce niveau de la compétition.

L’équipe marocaine a dû gérer dès le début de la partie la pression allemande, chose qu’elle faisait assez bien, mais, sur erreur défensive, elle encaisse un premier but à la 11e minute: suite à un mauvais dégagement de la défense marocaine, les attaquantes allemandes manoeuvrent du flanc droit et centrent vers Alexandra Popp qui, libre de tout marquage, ne trouve aucune difficulté à placer le cuir dans la cage de Khadija Er-Rmichi.

Après ce but, les Marocaines ont essayé de reprendre les choses en main, en tentant de pénétrer la défense allemande par des passes en profondeur, notamment vers Rosella Ayane, mais faute de supériorité numérique en phase offensive, elles n’ont pas pu trouver de solution.

Ainsi, sauf sur le tir cadré de Ghizlane Chebbak (24e), Merle Frohms, la gardienne allemande, n’a nullement été inquiétée en cette première mi-temps.

Sur le plan défensif, l’équipe nationale s’est bien débattue, mettant en échec les tentatives allemandes de se frayer un chemin vers les filets. Mais elle a fini par encaisser un deuxième but, inscrit par la même Popp, qui profite de sa grande taille (1,74 m) pour prendre le dessus sur la défense et doubler le score.

De retour des vestiaires, les Lionnes de l’Atlas sont cueillies à froid sur un but de Klara Bühl (46e), puis un autre de Hanane Aït El Haj (54e) contre son propre camp. Ce fut le résultat d’une véritable avalanche offensive allemande, face à laquelle les joueuses marocaines se sont débattues, tant mieux que mal.

La riposte marocaine était, cette fois-ci, meilleure que lors de la première mi-temps, mais au mieux, elle a donné lieu à deux tirs cadrés de Chebbak (50e) et Salma Amani (86e) et un but de Anissa Lahmari, refusé pour hors jeu.

Entre-temps, la machine allemande a continué sa marche, avec un cinquième but inscrit par Yasmin Mrabet (79e) contre son propre camp et un sixième, oeuvre de Lea Schüller (90e), qui clôture ce round d’apprentissage, certes dur pour les Lionnes de l’Atlas, mais tellement bénéfique en termes d’expérience face à une équipe double championne du monde.

La prochaine sortie des Lionnes de l’Atlas sera contre la Corée du Sud, dimanche prochain au Hindmarsh Stadium (05h30 GMT+1). L’autre match de ce groupe opposera l’Allemagne et la Colombie, au Sydney Football Stadium (3h00 GMT+1).

LNT avec Map

