Mohammedia : Beau succès pour le 5ème ‘‘Printemps du Livre’’

La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia vient de clore les travaux de la cinquième édition du Printemps du Livre, qui a connu la participation d’une panoplie de chercheurs et d’auteurs qui ont saisi l’occasion pour dévoiler leurs ouvrages et contributions littéraires en rapport avec un certain nombre de domaines alimentant le débat public. En effet, lors de cette rencontre, plusieurs activités ont été organisées, à commencer par la visite du salon et des exposants, suivie par la présentation de l’ouvrage de l’auteur Rachid Mehouar consacré au Parlement à l’heure des nouveautés de la réforme constitutionnelle. En marge de cette cinquième édition et dans l’objectif d’encourager la lecture, il a été procédé à la visite de l’institution éducative de Mohammedia. Une occasion aussi de sélectionner les meilleurs des participants au concours ‘‘Le Livre que j’ai lu’’. Sans pour autant minimiser l’importance des autres activités au menu de cette cinquième édition, il est important de rappeler l’organisation d’une rencontre-débat avec le socialiste Mohamed El Yazghi qui a dévoilé les contours de son dernier ouvrage ‘‘Le Sahara, notre identité’’.

Les sciences politiques ont été également à l’honneur lors de la cinquième édition du « Printemps du livre ». Mohammed El Yazghi et Mohamed Bensaid Ait Idder, deux mémoires vivantes de l’histoire politique contemporaine marocaine, sont allés à la rencontre des professeurs, chercheurs et étudiants de la Faculté qui a servi de toile de fond pour une reprise nostalgique, objective et critique des grandes mutations qu’a connues la vie politique marocaine. Deux rencontres mémorables qui marqueront les esprits des jeunes étudiantes et étudiants qui ont découvert, pour la première fois, à quoi ressemble un vrai leader politique. Autres événements ont été au menu de cette cinquième édition organisée par la FSJES de Mohammedia du 23 au 26 avril dernier. Une initiative animée par la grande ambition de promouvoir la science, le savoir, la recherche auprès des étudiants.

H.Z