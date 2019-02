PARTAGER Mohamed Benmokhtar à la découverte du Japon

L’Ambassade du Japon organise, en collaboration avec le Ministère de la Culture et de la Communication, une exposition de photographies de Mohamed Benmokhtar.

Après avoir remporté le 1er prix au concours international « National Geographic Moments Award » en 2016, Mohamed Benmokhtar s’est vu offert un voyage de découverte et de formation de plus de deux semaines au Japon, aux côtés de photographes réputés et officiels du magazine « National Geographic ».

L’exposition présente des scènes, des personnages et des paysages inspirés par la diversité culturelle, géographique et de visions religieuses de ce pays.

Intitulée « Au Cœur du Japon » cette exposition est tenue du 6 au 14 février 2019 à la Galerie Mohamed El Fassi de Rabat.