L’opérateur de télécommunications inwi a annoncé le lancement de son nouveau Forfait Flexi, proposé à un tarif de 49 dirhams par mois, sans engagement. Selon inwi, cette offre vise à répondre aux besoins des utilisateurs en leur offrant davantage de flexibilité dans la gestion de leur abonnement mobile.

Le Forfait Flexi se distingue par la possibilité pour les clients de choisir eux-mêmes la date de début et de renouvellement de leur forfait mensuel, en fonction de leurs besoins et de leur budget. De plus, même en cas de non-paiement de la facture à temps, les utilisateurs peuvent continuer à recevoir des appels ou recharger des pass en attendant de régulariser leur situation. Une fois la facture réglée, un nouveau forfait de 30 jours est automatiquement activé.

Cette initiative a pour objectif de simplifier l’expérience utilisateur en supprimant les interruptions liées aux contraintes de facturation traditionnelle. inwi souligne que cette solution a été conçue pour offrir une plus grande autonomie aux clients tout en garantissant une connexion continue.

LNT

Partagez cet article :