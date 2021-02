Mme Nouzha BOUCHAREB, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville a procédé, ce mardi 23 février 2021, à la signature de contrat-objectifs régionaux 2021 avec toutes les composantes du Ministère des douze régions du Royaume. Une approche participative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative pour une relance économique territorialisée permettant d’atteindre les 17 objectifs du Développement Durable notamment l’ODD 11 et faire des territoires un modèle de développement durable, intégré, inclusif et attractif. Une vision qui érige en priorités l’encouragement de l’investissement productif, la relance économique, la mise à niveau urbaine, l’accompagnement du monde rural, l’équité territoriale, la lutte contre l’habitat insalubre et la garantie d’un cadre de vie meilleur pour les citoyens, selon un communiqué de presse.

Le contrat-objectif régional se veut un outil contractuel qui permettra au Ministère d’accompagner et de suivre de près la mise en œuvre de son plan d’action en matière d’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville.

Ce contrat-objectif décline les engagements des composantes régionales et locales du Ministère au niveau de la région pour porter la relance en 2021. Il détermine également les mesures de suivi et leur évaluation sur la période d’une année des programmes convenus, précise le texte du communiqué.

Hormis les parties contractantes de cet accord, notamment la Ministre d’une part et les inspecteurs régionaux de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Architecture, les directeurs des agences urbaines ainsi que les Directeurs Régionaux, Provinciaux et Préfectoraux de l’Habitat et de la Politique de la Ville, cette cérémonie a connu la participation des responsables des différents services centraux.

