Mme Albanel, Présidente de la Fondation Orange : Notre objectif est « l’autonomisation des femmes grâce au numérique »

A l’occasion de l’inauguration de la première « Maison Digitale » au Maroc, Mme Christine Albanel, Présidente de la Fondation Orange, a accepté de répondre à nos questions autour des projets sociaux de l’opérateur au Maroc.

La Nouvelle Tribune : La Fondation Orange Maroc lance ce mardi les « Maisons digitales ». Comment est née l’idée de ce projet, ainsi que le partenariat avec l’Association Solidarité Féminine ?

Mme Christine Albanel : En octobre 2016, nous avons invité Mme Ech Chenna au Séminaire de la Fondation Orange à Casablanca réunissant tous les responsables des fondations Orange en Afrique, Moyen Orient et Europe pour témoigner sur la situation de la femme au Maroc.

L’idée est née lors des échanges de lancer une « Maison Digitale » pilote au Maroc au sein de l’association Solidarité Féminine, car les résultats dans d’autres pays se sont révélés déjà très positifs en termes de développement des compétences numériques, mais également de confiance en soi (avoir le sentiment d’être capable de faire, sans aide, ne plus avoir peur) et d’intégration sociale (sortir de son quartier, faire des rencontres – elles se sentent appartenir à une communauté.)

Ce n’est pas le premier projet de la Fondation Orange Maroc qui vise l’autonomisation des femmes, vu que, par exemple, vous soutenez depuis plusieurs années le Réseau Femmes Artisanes du Maroc. Quel est l’objectif de votre fondation derrière ces nombreux projets ? D’autres initiatives dans la même veine sont-elles prévues pour les années à venir ?

En effet, pendant plusieurs années la Fondation Orange a soutenu le projet de l’ONG Positive Planet de créer et renforcer le Réseau des Femmes Artisanes du Maroc (siège de l’association à Marrakech).

L’objectif : l’autonomisation des femmes grâce au numérique afin qu’elles contribuent pleinement à la vie sociale et économique du pays.

Nous allons accompagner cette nouvelle « Maison Digitale », inaugurée aujourd’hui, et proposer à d’autres associations qui luttent pour l’éducation et la santé des femmes de déposer leur projet en 2019.

L’appel à projets Maisons Digitales-International 2019 est lancé sur le site fondationorange.com le 4 février.

Vous êtes également à l’origine du déploiement de nombreux FabLabs solidaires, notamment au Maroc. Quelles en sont les retombées jusqu’à présent ?

Effectivement, nous accompagnons 88 FabLabs dans 16 pays. Les Fablabs sont un formidable moyen d’apprendre différemment, c’est pourquoi nous les soutenons pour accompagner des jeunes en difficulté à qui ils apprennent le numérique, l’innovation, la gestion de projet, le travail en collectif, etc. Cet apprentissage par le faire, permet à plus de 5000 jeunes par an de reprendre confiance en eux et en leurs talents, de vivre une expérience qui est un véritable atout pour leur avenir professionnel.

Au Maroc, nous avons soutenu l’association Iqraa pour développer le premier FabLab Solidaire et impulser ces nouveaux lieux au carrefour du numérique et des métiers traditionnels.

La Fondation Orange, en France, est également très active dans l’ouverture au numérique des populations à besoins spécifiques, notamment les personnes atteintes d’autisme. De telles actions sont-elles prévues au Maroc ?

Le numérique peut être un formidable outil pour des populations à besoins spécifiques à condition qu’il soit bien accompagné.

En ce qui concerne l’autisme, l’usage du numérique fait partie d’une politique globale en faveur de l’autisme. Nous soutenons la cause de l’autisme depuis maintenant 28 ans, nous avons soutenu la recherche, la création et l’équipement de lieux d’accueil, la formation des professionnels et des parents et des centaines de projets pour améliorer les conditions de vie et de prise en charge des personnes avec autisme.

Sur le numérique, en Espagne, en France nous avons lancé un programme autisme et numérique autour de la connaissance de ces outils, le développement d’applications et l’équipement en tablettes des établissements, les résultats montrent que bien accompagnés avec une bonne connaissance des outils, le numérique permet entre autres de développer l’autonomie, facilite la communication, aide à la gestion du temps et est un support efficace pour les apprentissages scolaires.

Pour le Maroc, nous commençons notre partenariat, nous soutenons le 1er diplôme universitaire autisme au Maroc, dont l’objectif et de former des professionnels et des formateurs ainsi que les familles. Nous lançons ce partenariat ce soir à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca

Madame Sofia Benslimane, Manager Fondation Orange Maroc et Madame Pascale Paturle, directrice du mécénat Santé/Handicap à la Fondation vont visiter différents établissements dans les 2 prochains jours avec les équipes du Collectif Autisme Maroc et sa présidente Madame Soumia AMRANI.

Ce sera l’occasion de réfléchir à de nouvelles actions.

Propos recueillis par Selim Benabdelkhalek