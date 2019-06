PARTAGER La MDJS certifiée par la World Lottery Association

La MDJS s’est vue renouveler ses certifications à la norme ISO 27.001 et aux standards de contrôle de sécurité de la World Lottery Association (WLA).

Au terme d’un audit exhaustif effectué par le Bureau VERITAS, le Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) de la MDJS a été évalué conforme aux standards requis et aux meilleures pratiques internationales.

Valides pour une durée de trois années avec un renouvellement annuel, la reconduction de ces certifications atteste la mise en œuvre permanente d’un référentiel de bonnes pratiques en termes de gestion de données et d’informations ainsi que l’application des meilleures procédures, en matière de sécurité et de gestion des risques.

Son alignement aux standards de contrôle de sécurité de la World Lottery Association, seuls standards de sécurité reconnus internationalement dans le secteur des loteries, démontre que la MDJS répond aux normes les plus élevées de la profession garantissant ainsi la fiabilité et l’intégrité de ses opérations de jeux.

La MDJS a été la première loterie africaine certifiée aux standards de contrôle de sécurité de la WLA en 2005.

A propos de la MDJS

Partenaire N°1 du sport national, la Marocaine des Jeux et des Sports a pour mission de soutenir le sport marocain en versant l’intégralité de ses résultats au FNDS (Fonds National de Développement du Sport), dont l’objet est de subventionner les actions des fédérations sportives, d’accompagner les sportifs de haut niveau représentant le Maroc et de financer des infrastructures sportives, en particulier de proximité.

Au-delà du financement du sport marocain à travers le FNDS, la MDJS contribue activement à la promotion de la pratique et des valeurs du sport comme leviers d’inclusion et de développement en accompagnant de nombreux évènements et projets dans diverses disciplines avec une attention particulière pour le handisport, les femmes et la jeunesse. En tant qu’entreprise socialement responsable, la MDJS a obtenu en Janvier 2019 le renouvellement du Label RSE décerné par la CGEM.

