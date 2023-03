Il s’agit de l’initiative de Mme Soukaina Bouchakouka, une professionnelle du service réparation rapide. Son entreprise propose des services d’entretien automobile à domicile grâce à son atelier mobile et livre des pneus au niveau national. Miss Auto est la première entreprise marocaine à proposer une gamme complète de services d’entretien automobile à domicile, notamment : Diagnostic automobile, Pneus, Montage et équilibrage, Vidange simple et vidange complète, Lavage simple et lavage complet.

Pour Soukaina Bouchakouk, le secteur automobile est avant tout une passion : « J’ai découvert le secteur automobile et cela m’a beaucoup plu, dès mes premières expériences, j’ai été captivée par cet univers et j’ai su que c’était là que je voulais faire carrière. J’ai donc approfondi mes connaissances dans les domaines de la pneumatique et du service automobile rapide, avec une véritable obsession pour l’excellence. Cependant, la crise économique mondiale a profondément influencé ma vision. J’ai été fascinée par la façon dont les entreprises ont dû innover pour répondre aux changements de la demande en adoptant des technologies digitales de pointe. C’est ainsi que j’ai décidé de lancer ma propre plateforme digitale, pour offrir une expérience unique et personnalisée aux clients tout en révolutionnant le secteur automobile ».

Et de préciser que le manque de temps pour les personnes actives et la difficulté d’accès à un garage pour l’entretien et la réparation des voitures ont donné naissance au concept de l’atelier mobile.

Miss Auto propose une gamme de services, disponibles pour toutes les marques et modèles de voitures, avec un atelier mobile dans les villes de Casablanca, Dar Bouaaza et Mohammedia. Les automobilistes peuvent bénéficier d’un entretien à domicile ou sur leur lieu de travail, ainsi que de solutions de montage de pneus disponibles dans plus de 30 centres de montage à travers le Maroc. Miss Auto offre également des créneaux horaires flexibles, y compris les soirs, les week-ends et les urgences sur la route…

H.Z.

Partagez cet article :