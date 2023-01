Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Oujda ont réussi samedi matin, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à mettre en échec une opération de migration illégale et à interpeller trois Soudanais pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans l’organisation d’opérations de migration clandestine et dans la traite des êtres humains.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué dans un communiqué que les trois suspects ont été interpellés après avoir été soupçonnés d’être impliqués dans le trafic illégal de migrants à partir des frontières orientales du Royaume et dans la préparation d’une opération de migration par escalade et intrusion.

Les mis en cause ont été pris en flagrant délit, abritant 105 candidats à l’émigration clandestine dans des maisons de la ville d’Oujda, précise le communiqué. Les opérations d’interception et d’inspections effectuées dans ce cadre ont abouti à la saisie d’un nombre d’objets en fer attachés à un étui en bois, qui auraient servi à escalader la clôture métallique de Melilla, en plus d’outils contondants, d’appareils électroniques, de passeports et de documents d’identité au nom de tiers.

Les trois suspects et le reste des candidats à la migration ont fait l’objet d’une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer toutes les ramifications et tous les liens éventuels de ce réseau criminel, a conclu la DGSN.

LNT avec MAP

