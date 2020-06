PARTAGER Migration clandestine: La Marine royale porte secours à 93 Subsahariens au large de la Méditerranée

Les gardes côtes de la Marine Royale ont secourus, au cours de la nuit du mercredi à jeudi (17-18 juin 2020) en Méditerranée, 93 candidats subsahariens à l’émigration clandestine, qui se trouvaient à bord d’embarcations et de moyens nautiques de fortune, apprend-on de source militaire.

Les secourus, dont 15 femmes et plusieurs mineurs et enfants, ont été acheminés sains et saufs vers le port de Nador, après avoir reçu les soins nécessaires à bord des Unités de la Marine Royale, précise-t-on de même source.

LNT avec Map