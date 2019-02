PARTAGER Mezouar pour un secteur privé « fort, structuré et développé » capable de relever le défi de l’emploi

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, a souligné, vendredi à Meknès, la nécessité de l’émergence d’un secteur privé ‘’fort, structuré et développé’’ en mesure d’accompagner l’Etat dans ses efforts visant à relever le défi de l’emploi.

M. Mezouar, qui intervenait lors d’une rencontre sur ‘’les potentialités économiques et les opportunités d’investissement à Meknès, El Hajeb et Ifrane’’, a indiqué que la CGEM est convaincue que le secteur privé se doit de s’engager aux côtés de l’Etat pour répondre aux attentes des populations, notamment en matière de création de l’emploi et du développement de l’entreprenariat.

Après avoir souligné que le secteur privé s’est distingué au cours des quinze dernières années par ‘’son dynamisme et son engagement, malgré les difficultés’’, le président de la CGEM a plaidé en faveur d’une implication forte des entreprises aux côtés des établissements publics, notamment les conseils régionaux, qui constituent des acteurs au ‘’rôle stratégique’’ dans le développement intégré du Royaume.

C’est ainsi que les représentations régionales de la CGEM, poursuit M. Mezouar, sont invitées à s’engager activement et selon une vision claire dans la mise en applications des plans de développement de leurs régions respectives pour contribuer à la mise en place du nouveau modèle de développement, mettant l’accent, par ailleurs, sur le ‘’grand potentiel naturel et humain’’ de Meknès et sa région.

Le président de la CGEM a indiqué que cette rencontre, qui fait partie d’une série de réunions prévues dans l’ensemble des régions du Royaume, vise à renforcer les échanges au sujet d’un nombre de points en lien avec le monde de l’entreprise au niveau des régions, dans un contexte marqué par le débat autour du nouveau modèle de développement du Royaume.

Pour sa part, le président du conseil de la région Fès-Meknès, M’hand Laenser, a mis l’accent sur le potentiel économique et la position stratégique de la cité ismaélienne et la région de Fès-Meknès en général, confortés par une infrastructure routière, ferroviaire et industrielle développée et attractive.

Pour mettre à profit ses atouts, le conseil régional a procédé à l’adoption d’un programme de développement régional (PDR), un ensemble de projets visant la promotion de la compétitivité économique de la région et d’un schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT), a-t-il rappelé, invitant les acteurs économiques et les investisseurs à saisir les opportunités qu’offrent ces programmes qui visent en premier lieu à développer l’investissement dans la région.

Le président de la section de Meknès-Ifrane de la CGEM, Aziz Fertahi s’est attardé, lui, sur les atouts de Meknès et sa région en matière d’infrastructures et de main d’œuvre qualifiée, mettant l’accent notamment sur l’accessibilité développée de la région, la disponibilité du foncier et l’adaptation des structures d’accueil des investissements.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence des gouverneurs de Meknès et d’El Hajeb, des élus et des acteurs économiques de la place, un exposé a été présenté sur les potentialités économiques et des opportunités d’investissement à Meknès, El Hajeb et Ifrane.

LNT avec Map