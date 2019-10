Mezouar désavoué, et démissionné….

Chers membres,

J’ai le profond regret de porter à votre connaissance que j’ai pris la décision pour des raisons de contraintes personnelles majeures de démissionner de la présidence de la CGEM à compter de ce jour.

Je saisis cette occasion pour vous remercier toutes et tous pour votre confiance et votre soutien, et souhaite que le secteur privé continue à remplir sa noble mission au service du développement de notre pays.

Salaheddine Mezouar

Président