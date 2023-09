Une vague de chaleur est prévue de jeudi à dimanche dans plusieurs provinces du Royaume avec des températures variant entre 35 et 43°C, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures oscillant entre 38 et 43 °C sont attendues samedi et dimanche dans les provinces de Es-Smara, Laayoune, Boujdour, Tarfaya, Aousserd et Oued Ed-Dahab, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau vigilance « orange ».

Un temps chaud (38-42 °C) est prévu, de jeudi à dimanche, dans les provinces de Larache, Ouezzane, Taounate, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kenitra, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Settat, Chichaoua, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Youssoufia et Taroudant, ajoute la même source.

Le mercure devrait afficher également des températures entre 36 et 39°C, durant la même période, dans les provinces de Fès, Moulay Yacoub, Meknes, Khemisset, Khouribga, Khenifra, Azilal, El Hajeb, El Haouz, Salé, Skhirate-Temara, Berrechid, Benslimane et Sidi Bennour.

La canicule (35°-39°) persistera également, de vendredi à dimanche, dans les provinces de Nouaceur, Mediouna, El Jadida, Safi, Essaouira, Sefrou, Ifrane, Chtouka Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Tiznit, Agadir-Ida Outanane, Tan-Tan ,Sidi Ifni et Guelmim, conclut la même source.

LNT avec Map

